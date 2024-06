Cho giày vào ngăn đá tủ lạnh, nhận kết quả bất ngờ

Có rất nhiều mẹo hay liên quan đến tủ lạnh , không chỉ là lưu trữ thức ăn, đồ uống. Chẳng hạn, bạn có thể dùng thiết bị này để làm phẳng đồ tơ lụa, làm sạch quần jean, loại bỏ kẹo cao su trên quần áo, làm cho quần tất bền hơn, giúp áo len không bị rụng lông... Tuy nhiên, có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nghe đến mẹo cho giày vào ngăn đá tủ lạnh.

Cho giày vào ngăn đá tủ lạnh có tác dụng gì?

Đây là mẹo xử lý đôi giày chật để nó vừa với chân của bạn hơn. Việc đi giày chật không chỉ khiến bạn cảm thấy khó chịu mà còn ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ. Trên thực tế, rất nhiều người gặp phải tình huống giày bé so với chân do khi mua không thử, hoặc đôi giày do người khác mua tặng. Để khắc phục điều này, bạn hãy cho giày vào ngăn đá tủ lạnh để nhận kết quả bất ngờ.

Bạn cần chuẩn bị 2 chiếc túi zip đựng đầy nước, nhẹ nhàng đặt vào từng chiếc giày. Hãy đặt khéo léo sai cho bịch nước này tiếp xúc đều với những khu vực cần được giãn ra của giày. Sau đó, bạn đặt đôi giày chứa 2 túi nước vào ngăn đá tủ lạnh và để qua đêm. Trong quá trình đông lại, nước sẽ giãn ra và làm tăng khoảng không gian bên trong đôi giày của bạn một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.

Sau một đêm, bạn có thể đưa đôi giày ra khỏi ngăn đá và để túi nước tan tự nhiên trước khi lấy ra. Đôi giày lúc này đã trở nên rộng rãi và tạo cho đôi chân bạn cảm giác dễ chịu hơn khi mang.

Hãy cho giày vào ngăn đá tủ lạnh để nhận kết quả bất ngờ. (Ảnh: Pinterest)

Những mẹo vặt khác với đôi giày

Những mẹo vặt sau sẽ giúp đôi giày của bạn luôn ở tình trạng tốt nhất, đồng thời bảo vệ sự an toàn, thoải mái của người sử dụng.

Mẹo giữ giày trắng tinh như mới

Nếu sở hữu một đôi giày trắng, chắc hẳn bạn luôn quan tâm đến việc giữ cho giày luôn sáng sủa, sạch sẽ. Nếu không may đi mưa hay dính phải bùn đất, bạn có thể áp dụng phương pháp sau để làm sạch: Kết hợp cồn và baking soda, dùng bàn chải lấy một chút hỗn hợp rồi chà nhẹ lên bề mặt giày, nhất là những vùng ố vàng và bị bính vết bẩn. Sau đó, bạn có thể xả lại với nước hoặc lấy khăn lau sạch đi là được. Với cách làm này, đôi giày của bạn sẽ trở nên trắng sáng, sạch sẽ.

Mẹo tránh trơn trượt do đi giày mới

Một số đôi giày mới mua về thường gặp phải tình trạng đế quá trơn khiến bạn gặp khó trong việc di chuyển. Để đề phòng trượt ngã, bạn có thể khắc phục bằng cách dành ra khoảng 5 phút để chà nhẹ giấy nhám lên bề mặt đế giày. Cách này giúp tăng cường độ ma sát, làm cho đế giày có khả năng bám dính tốt hơn khi bạn di chuyển.

Mẹo khử mùi hôi giày

Do cơ địa người dùng hoặc do thời tiết ẩm ướt nên sau một thời gian sử dụng, giày thường có mùi hôi khó chịu. Dùng baking soda là một giải pháp cực kỳ hiệu quả để giải quyết vấn đề này.

Trước tiên, bạn đặt một tấm giấy mỏng vào bên trong giày để tạo lớp lót, sau đó rắc một lượng nhỏ baking soda lên giấy lót rồi để qua đêm. Đến sáng hôm sau, bạn chỉ cần bỏ lớp giấy lót chứa baking soda và sử dụng giày như bình thường. Baking soda giúp hút ẩm, loại bỏ mùi hôi, giúp đôi giày của bạn trở nên thơm tho, dễ chịu hơn.