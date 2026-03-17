Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại cả gốc lẫn lãi thì bị nói: Tính toán như người ngoài

8 năm trước, Tấn, em chồng của Oanh, tìm đến nhà vay vợ chồng Oanh 800 triệu với vẻ mặt bối rối và giọng nói đầy hy vọng. Khi đó, Tấn đang loay hoay khởi nghiệp, thiếu vốn, ngân hàng thì không cho vay thêm, còn bạn bè thì ai cũng ngại rủi ro. Người duy nhất Tấn nghĩ tới là anh chị trong nhà.

Món nợ 8 năm

800 triệu không phải là con số nhỏ, nhất là với vợ chồng Oanh lúc ấy. Đó gần như là toàn bộ số tiền tích cóp sau nhiều năm đi làm, dành dụm từng chút một với dự định mua nhà riêng. Chồng Oanh ban đầu cũng chần chừ, nhưng vì thương em, lại thêm Tấn hứa hẹn rất chắc chắn, rằng chỉ cần 2–3 năm là hoàn vốn, nên cuối cùng hai vợ chồng vẫn gật đầu.

Oanh khi đó không viết giấy tờ gì, chỉ nói một câu rất đơn giản: “Người nhà với nhau, tin nhau là chính”.

Nhưng rồi mọi thứ không diễn ra như những gì Tấn đã nói. Công việc làm ăn của Tấn gặp trục trặc, thua lỗ liên tiếp, rồi vỡ nợ. Số tiền 800 triệu coi như mất trắng. Trong suốt những năm sau đó, mỗi lần nhắc đến chuyện tiền bạc, Tấn đều né tránh. Ban đầu là hứa sẽ trả dần, sau đó là im lặng, rồi dần dần trở thành chuyện không ai trong nhà muốn nhắc tới.

Oanh không phải không xót. Có những đêm cô nằm nghĩ đến số tiền đó mà không ngủ được. 800 triệu ấy, nếu ngày đó không cho vay, có lẽ giờ gia đình cô đã có một căn nhà tử tế hơn, không phải đi thuê chật chội như hiện tại. Nhưng mỗi lần nhìn chồng, thấy anh vẫn thương em trai, Oanh lại nuốt những lời muốn nói vào trong.

Cho đến khoảng 2 năm gần đây, Tấn bắt đầu làm ăn khấm khá trở lại. Anh mở được cửa hàng riêng, công việc ổn định, thậm chí còn mua được xe mới. Điều khiến Oanh chú ý nhất là Tấn đã trả hết nợ ngân hàng, những khoản nợ mà trước đây anh luôn lấy làm lý do để trì hoãn việc trả tiền cho cô.

Lúc đó, Oanh bắt đầu nghĩ khác, cô không đòi ngay. Nhưng sau nhiều lần quan sát, thấy cuộc sống của Tấn ngày càng dư dả, trong khi gia đình mình vẫn chật vật, Oanh quyết định nói chuyện thẳng thắn. Cô đề nghị Tấn trả lại 800 triệu tiền gốc, kèm theo 200 triệu tiền lãi, tính theo mức rất thấp so với thời gian 8 năm. Tổng cộng là 1 tỷ.

Tấn nghe xong thì im lặng nhưng vợ Tấn lại phản ứng ngay. Em dâu cho rằng, anh chị em trong nhà mà tính lãi như vậy thì khác gì người ngoài. Nếu có điều kiện thì sẽ trả tiền gốc trước (chưa biết khi nào), còn chuyện lãi thì không chấp nhận. Tấn cũng nói rằng anh chị em trong nhà thì không nên tính toán như thế. Nếu còn đòi lãi thì Tấn sẽ không trả cả gốc vì làm gì có giấy tờ chứng minh!!!

Câu nói đó khiến Oanh cảm thấy hụt hẫng hơn cả việc mất tiền. Không phải vì 200 triệu tiền lãi, mà vì cách em chồng với em dâu nhìn nhận sự việc. Với Oanh, 8 năm không chỉ là thời gian, mà còn là cơ hội bị đánh đổi, là những kế hoạch dang dở, là những năm tháng chắt chiu trong thiếu thốn. Cô không phủ nhận, đã là người nhà thì nên giúp đỡ nhau. Nhưng giúp đỡ không có nghĩa là chấp nhận thiệt thòi mãi mãi, càng không phải là để người khác mặc nhiên coi sự hy sinh của mình là điều hiển nhiên. Sau buổi hôm đó, mối quan hệ trong gia đình bắt đầu có những vết rạn nứt.

Ranh giới tình thân và tiền bạc

Câu chuyện của Oanh và Tấn, suy cho cùng, không chỉ là chuyện vay và trả. Nó là câu chuyện về ranh giới giữa tình cảm và tiền bạc, một ranh giới rất mong manh mà nhiều người thường bỏ qua khi còn tin tưởng nhau.

Tiền có thể làm rõ ràng mọi thứ, nhưng cũng có thể làm méo mó cách người ta nhìn nhau. Một bên thấy mình bị thiệt, một bên thấy mình bị đòi hỏi quá đáng. Càng là người thân, càng khó nói sòng phẳng, mà càng không sòng phẳng thì lại càng dễ tổn thương.

Có lẽ, điều khó nhất không phải là cho vay hay không, mà là giữ được sự tôn trọng và minh bạch ngay từ đầu. Bởi nếu đã chấp nhận cho vay mà không có ranh giới rõ ràng, thì đến khi cần đòi lại, chính tình thân lại trở thành thứ khiến người ta lúng túng nhất.

Và đôi khi, điều khiến người ta day dứt không phải là số tiền chưa được trả, mà là cảm giác sự tử tế của mình không được nhìn nhận đúng cách… vậy thì ngay từ đầu, có nên cho vay, hay nên tìm một cách giúp khác để không phải đứng trước những tình huống khó xử như thế này?