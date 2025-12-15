Binh sĩ Nga trên một con phố ở Seversk.

Hãng RIA Novosti đưa tin về tình hình hiện tại trên tiền tuyến và những diễn biến tiếp theo.

Những ngày cuối cùng tại Dimitrov

Tháng 12 bắt đầu với quân đội Nga bằng việc kiểm soát Krasnoarmeysk. Thành phố này, cùng với Dimitrov lân cận, tạo thành một cụm đô thị có tầm quan trọng đặc biệt đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass, đóng vai trò chủ chốt trong việc phòng thủ của Ukraine ở phía tây Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) DPR.

Cả hai khu định cư này không chỉ là những thành trì kiên cố với toàn bộ mạng lưới công trình phòng thủ; chúng còn đóng vai trò là những mắt xích hậu cần quan trọng.

Krasnoarmeysk cung cấp tiếp tế cho các đơn vị đồn trú ở Avdiivka và một số khu định cư khác. Hơn nữa, cùng với Izyum, thành phố này còn cung cấp tiếp tế cho các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine ở phía tây bắc của DPR dọc theo tuyến Slavyansk - Kramatorsk - Druzhkovka - Konstantinovka.

Một khó khăn nữa trong việc kiểm soát các khu vực này là bước tiến của quân Nga đã bị ngáng đường bởi tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, nối liền Ukraine, Selydove, Novogrodovka và Grodovka từ nam lên bắc.

Selydove và Krasnoarmeysk cách nhau chưa đến 15 km theo đường chim bay, trong điều kiện hiện tại, đây là khoảng cách hoạt động hoàn toàn chấp nhận được đối với các nhà điều khiển UAV.

Điều này có nghĩa là họ có thể tấn công quân Nga mà không cần rời khỏi nơi trú ẩn ở Krasnoarmeysk. Hơn nữa, tất cả các khu định cư này đều nằm trên các vị trí cao có tầm quan sát tốt.

Quân đội Ukraine không thể giữ vững vị trí của mình, và cụm quân này bị bao vây một phần vào mùa hè, và đến tháng 11 thì vòng vây đã khép kín. Krasnoarmiisk được nhóm lực lượng Trung tâm của Nga kiểm soát vào ngày 2 tháng 12.

Tại Myrnohrad, việc đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine còn lại, những người không thể phá vây, vẫn đang tiếp diễn. Sau đó, quân đội Nga sẽ giải phóng được một lượng lớn nguồn lực.

Điều quan trọng cần hiểu là những nỗ lực nhằm giữ vững hai thành phố này đòi hỏi bộ chỉ huy Ukraine phải tập trung quá mức lực lượng dự bị, nhưng đã không thành công.

Đến Slavyansk và Kramatorsk

Điều này ngay lập tức tác động đến tình hình ở Seversk — thành phố được giải phóng trong vòng chưa đầy một tháng, mặc dù giao tranh giành quyền kiểm soát khu rừng Serebryanskoye bao phủ các tuyến đường dẫn vào thành phố đã diễn ra từ năm 2022.

Nhưng sau khi các khu rừng được kiểm soát, quân đội Nga đã có thể đánh thọc sườn các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ phía bắc và cắt đứt nguồn tiếp tế từ Krasny Liman.

Những hành động này được củng cố bởi sự tiến công của máy bay tấn công Nga ở phía nam. Thành phố rơi vào tình trạng bị bao vây một phần, và lực lượng Ukraine không thể giữ vững thành phố.

Các đơn vị thuộc nhóm lực lượng "Nam" đã mở đường tiến vào cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk từ phía đông bắc. Hơn nữa, tại đây, trên một đoạn dài hơn của mặt trận, kịch bản cục bộ ở Seversk đang lặp lại: "quân phương Nam" của Nga đang tiến đến từ ba hướng cùng một lúc—đông bắc, đông và đông nam.

Trong khi đó, các đơn vị tiến hành cuộc tấn công ở phía đông nam đã tiến vào Konstantinovka. Một phần ba thành phố hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Về cơ bản, trận chiến giành quyền kiểm soát khu vực đô thị Slavyansk-Kramatorsk và vùng ngoại ô của nó sẽ mang tính quyết định trong cuộc chiến giành Donbass.

Buộc phải rút lui

Việc tập trung quá mức nguồn lực ở khu vực Krasnoarmeysk cũng ảnh hưởng đến một phần khác của mặt trận đang ngày càng trở nên quan trọng: khu vực giao nhau giữa vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk. Tại đó, nhóm lực lượng "Phía Đông" của Nga đã đạt được đà tiến công ấn tượng.

Những thành công đáng kể nhất đạt được sau khi vượt qua sông Yamchur – quân đội Nga đã kiểm soát khu vực giữa hai con sông cho đến bờ sông Gaichur. Điều này cho phép họ tiến về Gulyaipole, nơi cuộc tấn công đã bắt đầu.

Trong khi đó, cuộc tấn công đang diễn ra trên một mặt trận rộng lớn: xa hơn về phía bắc, tại vùng Dnipropetrovsk, quân đội Nga đang tiến gần đến Pokrovskoe. Trong tuần qua, họ đã giải phóng được làng Ostapivske ở khu vực này.

Nhóm Dnepr cũng trở nên năng động hơn. Các đơn vị của nhóm đã kiểm soát làng Novodanilovka, phía nam Orekhovo.

Như vậy, quân đội Nga đã tiến sát hai vị trí phòng thủ trọng yếu của Lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Zaporizhia — Huliaipole và Orekhovo. Việc kiểm soát hai vị trí này sẽ đặt ra thách thức nghiêm trọng cho quân đội Ukraine, buộc họ phải rút lui về các tuyến phòng thủ tiếp theo.