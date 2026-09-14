Chó dại liên tiếp tấn công 2 trẻ em ở Lâm Đồng

2 trẻ ở xã Cư Jút (Lâm Đồng) bị một con chó dại cắn, trong đó 1 em phải khâu 15 mũi ở vùng má.

(Ảnh minh hoạ)

Ngày 14/9, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút cho biết, đơn vị vừa điều tra, xác minh 2 trường hợp bị chó dại cắn tại thôn 5, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo kết quả, khoảng 15h ngày 11/9, bé trai sinh năm 2019, đang chơi tại sân nhà người thân thì bị con chó màu vàng, nặng khoảng 12kg lao tới cắn vào má trái. Vết cắn gây chảy máu và nhiều vết trầy xước.

Gia đình rửa vết thương bằng xà phòng rồi đưa trẻ đến bệnh viện xử lý, khâu 15 mũi và tiêm phòng uốn ván. Sau đó, trẻ được tiêm huyết thanh kháng dại và mũi vaccine phòng dại.

Khoảng 30 phút sau, con chó tiếp tục tấn công bé trai sinh năm 2015, khi em cùng bạn đi chơi. Nạn nhân bị cắn vào cẳng tay và vùng hạ sườn bên phải.

Sáng 12/9, gia đình đưa trẻ đến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại và phòng uốn ván. Tối cùng ngày, trẻ xuất hiện sốt nhẹ, tức ngực, khó thở nên được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút theo dõi, điều trị.

Hiện sức khỏe 2 trẻ ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Các vết thương khô, không chảy máu hay rỉ dịch. 2 em tiếp tục được theo dõi và tiêm đủ các mũi vaccine phòng dại theo phác đồ của Bộ Y tế.

Đáng chú ý, trước khi cắn hai trẻ, con chó trên được thả rông và tấn công một số chó nuôi trong khu vực. Khoảng 17h cùng ngày, người dân và lực lượng an ninh thôn vây bắt, con vật chết sau đó.

Mẫu bệnh phẩm được cơ quan thú y lấy xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus dại.

Cơ quan chức năng đã rà soát người có nguy cơ phơi nhiễm, cấp hóa chất khử khuẩn môi trường và yêu cầu cách ly, theo dõi nghiêm ngặt trong 14 ngày hoặc tiêu hủy theo quy định đối với chó chưa tiêm phòng từng tiếp xúc với con vật mắc bệnh.