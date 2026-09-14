HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chó dại liên tiếp tấn công 2 trẻ em ở Lâm Đồng

Thế Hùng
|

2 trẻ ở xã Cư Jút (Lâm Đồng) bị một con chó dại cắn, trong đó 1 em phải khâu 15 mũi ở vùng má.

Chó dại tấn công trẻ em ở Lâm Đồng gây lo ngại về an toàn động vật - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Ngày 14/9, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút cho biết, đơn vị vừa điều tra, xác minh 2 trường hợp bị chó dại cắn tại thôn 5, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo kết quả, khoảng 15h ngày 11/9, bé trai sinh năm 2019, đang chơi tại sân nhà người thân thì bị con chó màu vàng, nặng khoảng 12kg lao tới cắn vào má trái. Vết cắn gây chảy máu và nhiều vết trầy xước.

Gia đình rửa vết thương bằng xà phòng rồi đưa trẻ đến bệnh viện xử lý, khâu 15 mũi và tiêm phòng uốn ván. Sau đó, trẻ được tiêm huyết thanh kháng dại và mũi vaccine phòng dại.

Khoảng 30 phút sau, con chó tiếp tục tấn công bé trai sinh năm 2015, khi em cùng bạn đi chơi. Nạn nhân bị cắn vào cẳng tay và vùng hạ sườn bên phải.

Sáng 12/9, gia đình đưa trẻ đến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại và phòng uốn ván. Tối cùng ngày, trẻ xuất hiện sốt nhẹ, tức ngực, khó thở nên được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút theo dõi, điều trị.

Hiện sức khỏe 2 trẻ ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Các vết thương khô, không chảy máu hay rỉ dịch. 2 em tiếp tục được theo dõi và tiêm đủ các mũi vaccine phòng dại theo phác đồ của Bộ Y tế.

Đáng chú ý, trước khi cắn hai trẻ, con chó trên được thả rông và tấn công một số chó nuôi trong khu vực. Khoảng 17h cùng ngày, người dân và lực lượng an ninh thôn vây bắt, con vật chết sau đó.

Mẫu bệnh phẩm được cơ quan thú y lấy xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus dại.

Cơ quan chức năng đã rà soát người có nguy cơ phơi nhiễm, cấp hóa chất khử khuẩn môi trường và yêu cầu cách ly, theo dõi nghiêm ngặt trong 14 ngày hoặc tiêu hủy theo quy định đối với chó chưa tiêm phòng từng tiếp xúc với con vật mắc bệnh.

Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút khuyến cáo người dân không thả rông chó; chủ động tiêm vaccine phòng dại cho chó, mèo. Khi bị động vật cắn, cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước sạch và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị dự phòng; không tự chữa hoặc chờ theo dõi con vật.

Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện đợt không khí lạnh mới
Tags

Lâm Đồng

Chó dại

virus dại

vaccine phòng dại

Trung tâm Y tế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

01:59
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại