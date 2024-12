Trưa thứ sáu ngày 13/12, một tiếng hét thất thanh đã phá tan sự yên tĩnh của công viên Mesa Viking Neighborhood (San Diego, Mỹ). Nhiều người có mặt tại công viên khi đó không khỏi kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng 3 con chó dữ với "kích thước lớn cùng cơ bắp cuồn cuộn" lao vào tấn công một người đàn ông.

"Bọn chúng thực sự dã man, chúng cắn xé nạn nhân không ngừng. Cảnh tượng khi đó thực sự ám ảnh", một nhân chứng kể lại khoảnh khắc đáng sợ.

Những người có mặt đã cố gắng can thiệp, họ dùng xẻng và gậy đánh golf để giải cứu người đàn ông nhưng không thành, thậm chí họ còn bị 3 con chó tấn công ngược lại. Không còn cách nào khác, cảnh sát đã phải dùng súng điện để khống chế những con chó. Tuy nhiên, một trong ba con chó dữ đã chạy thoát vào khu vực dân cư gần đó.

Hộ dân trong khu vực nhanh chóng nhận được cảnh báo từ phía cảnh sát. Trường tiểu học Ericson gần đó đã phải phong tỏa để đảm bảo an toàn cho học sinh. Steve Marto, một người dân sống gần công viên, ban đầu tưởng rằng cảnh sát đang truy bắt tội phạm khi thấy họ thiết lập vành đai an ninh. May mắn là sau đó con chó cũng được tìm thấy và bắt giữ trước khi gây ra thêm một thảm kịch nữa.

Con chó thứ 3 được cảnh sát tìm thấy và khống chế. Ảnh: Mirro

Nạn nhân và những người bị thương trong quá trình nỗ lực giải cứu được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng do các vết thương quá "hiểm", người đàn ông đã tử vong thương tâm. Những người khác may mắn hơn vì các vết cắn không gây nguy hiểm tới tính mạng, sau khi xử lý vết thương theo quy trình đã được cho về.

Chó cưng đoạt mạng chủ

"Chúng dữ tợn và có ngoại hình vạm vỡ, tôi nghĩ đó là Bully XL. Tôi không hiểu tại sao lại có người muốn nuôi tới ba con chó to lớn như thế, thực sự quá nguy hiểm", Steve Marto chia sẻ.

Điều càng khiến nhiều người đau lòng hơn cả đó là hiện trường vụ việc có một bé trai. Cảnh sát cho biết, cậu bé chính là con của nạn nhân xấu số.

Theo báo cáo, hai cha con họ đã đi dạo trong công viên và chưa biết điều gì đã kích động 3 con chó khiến chúng tấn công lại chủ.

May mắn là cậu bé không bị thương, nhưng vụ việc sẽ để lại vết thương tâm lý khó lành cho em.

Hiện trường vụ việc khiến nhiều người ám ảnh. Ảnh: nypost.

Ba con chó bị cảnh sát bắt giữ là chó Bully XL, giống chó có kích thước lớn có nguồn gốc từ Mỹ. Loài chó này được các chuyên gia nhận định là lớn xác và hung dữ. Chúng có thể nặng tới hơn 60kg và có sức tấn công kinh hoàng. Chuyên gia cho biết, một con Bully XL trong cơn thịnh nộ có thể giết chết một người trưởng thành.

Chính vì sự hiếu chiến và nguy hiểm của chúng, nhiều nước đã đưa ra cảnh báo về việc nuôi giống chó này.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi giống chó Bully XL là mối nguy hiểm cho cộng đồng. Ngày 15/09/2023, ông Sunak đã yêu cầu các bộ trưởng và chuyên gia rà soát nhằm cấm giống chó này.

Trước đó chính phủ Anh cũng đã rất khắt khe trong việc người dân nuôi giống gió này. Chủ nuôi phải phải đăng ký với những điều kiện nghiêm ngặt và phải triệt sản chúng.

Giống chó Bully XL bị cấm nuôi ở nhiều quốc gia vì nguy hiểm. Ảnh: Internet.

Kết

Trong bối cảnh tháng trước tại Boston (Mỹ), một người phụ nữ cũng tử vong thương tâm sau khi bị chó cưng tấn công. Vụ việc lần này càng thu hút được sự chú ý của dư luận Mỹ.

Nhiều người để lại bình luận chia buồn, nhưng cũng có không ít người đưa lời cảnh báo nhiều người khi nuôi những giống chó dữ.