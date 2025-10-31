Cho con học trường quốc tế với học phí 400 triệu/năm, bố bỉm Tuấn Dương "toát mồ hôi hột" vì một điều khác biệt

Mạng xã hội mới đây lại được dịp "cười nghiêng ngả" khi bố bỉm Tuấn Dương chia sẻ một đoạn clip ghi lại câu chuyện "dở khóc dở cười" trong hành trình đưa con gái lớn đi học của mình.

Chẳng là trong một buổi chiều đi đón cô con gái lớn bé Nami - "công chúa đầu lòng" của gia đình, bố bỉm Tuấn Dương bất ngờ nhận được thông báo "như sét đánh ngang tai" từ nhà trường: Học sinh sẽ được nghỉ Thu trọn một tuần.

Trong clip, Tuấn Dương vừa cười vừa than: "Nghỉ hè đã có, nghỉ đông cũng có, nghỉ bão lũ cũng có, giờ lại thêm nghỉ Thu. Mà Thu thì có cái gì đâu mà phải nghỉ. Hay là vì trời mát quá nên cho nghỉ?".

Mẹ bỉm Lucie Nguyễn cũng "than trời" về kỳ nghỉ Thu của bé Nami.

Câu nói tưởng chừng bông đùa lại khiến cư dân mạng cười ra nước mắt, vì ai từng làm cha mẹ đều hiểu, một tuần "nghỉ bất ngờ" của con chính là một tuần thử thách thần kinh của bố mẹ.

Tình huống càng éo le khi đúng dịp này, giúp việc xin nghỉ, bà vú về quê, còn bà ngoại của hai bé lại đang du lịch nước ngoài. Vậy là cả "vũ trụ chăm con" thu gọn lại còn mỗi hai vợ chồng Tuấn Dương - Lucie Nguyễn.

"Bình thường đi học là nhoằng cái đã phải đón con rồi, mà giờ nghỉ học sao thấy ngày nó dài thế. Cho nó chơi đủ thứ từ đi cà phê, đi siêu thị, đi chơi, đi ăn uống đầy đủ các kiểu mà nhìn đồng hồ mới có 3 tiếng rưỡi.

Thậm chí em còn bày đồ chơi đủ các thứ cho các con chơi để rảnh cái tay, vậy mà 2 con 'yêu tinh nhền nhện' này cứ chán một cái là lại bấu vào người em. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày là lúc 7 rưỡi tối khi 2 đứa nó buồn ngủ, là vợ chồng em mới có thời gian cho bản thân" - bố bỉm Tuấn Dương hài hước tâm sự.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng đồng loạt "thả tim" và để lại hàng loạt bình luận rôm rả:

- "Đúng kiểu trường quốc tế học phí 400 triệu/tháng mà vẫn khiến bố mẹ phát hoảng!".

- "Cái đoạn nghỉ Thu nghe mà vừa buồn cười vừa thương anh chị".

- "Ai bảo sinh con xinh quá, giờ hai 'yêu tinh' nhà anh thành hot kid rồi đó nha!".

Nhắc đến gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn là nhắc đến hình ảnh tổ ấm nhỏ ngập tràn tiếng cười. Bé Nami, cô chị 5 tuổi, được ví như "phiên bản nhí" của mẹ Lucie, tinh nghịch, thông minh và rất biết tạo dáng trước ống kính. Bé Nari, em gái nhỏ, thì là "bản sao" của bố Dương, gương mặt mũm mĩm, biểu cảm cực kỳ phong phú, mỗi lần xuất hiện là khiến dân mạng "rụng tim" vì quá đáng yêu.

Hai chị em thường xuyên xuất hiện trong các vlog gia đình, từ những chuyến du lịch sang chảnh cho tới những khoảnh khắc đời thường giản dị. Chính sự chân thật, tự nhiên mà vui tươi của gia đình này đã khiến cộng đồng mạng ngày càng yêu mến.

Hiện tại bé Nami được bố mẹ cho học tại một trường quốc tế với mức học phí lên tới 400 triệu/năm. Nhưng có lẽ, dù mức học phí có đắt đỏ đến mất thì vẫn khiến thì vẫn khiến bố Tuấn Dương - mẹ Lucie Nguyễn "kêu trời" vì kỳ nghỉ Thu bất ngờ này. Thật đúng là những ngày "nghỉ Thu mát mẻ mà dài lê thê" của hai vợ chồng.