Cho chó thử độc rồi yên tâm ăn nấm dại, cả gia đình bị ngộ độc

Ngày 13/7, người đàn ông họ Giang (74 tuổi, sống tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) tìm thấy vài cụm nấm dại ở trang trại trồng thảo mộc của mình. Con trai ông Giang chia sẻ với Shandian News rằng, loại nấm này có màu trắng và trơn, giống như nấm mối bán ở các chợ địa phương.

Mặc dù biết nấm dại có thể độc, ông Giang vẫn không nỡ vứt bỏ chúng. Ông mang về nấu, cho chó ăn thử để kiểm tra xem nấm có an toàn hay không. Đợi 2 ngày thấy con chó của mình chỉ chán ăn chứ không có vấn đề gì, ông nghĩ loại nấm này an toàn.

Ông Giang vô tình đầu độc cả gia đình sau khi thử nghiệm nấm dại trên chó cưng.

Vì thế, ông Giang nấu cho vợ và con trai ăn, nhưng họ chỉ thử một vài cây nấm vì cảm thấy không chắc chắn. Ba giờ sau, cả gia đình bị buồn nôn và tiêu chảy. Họ ngay lập tức đến bệnh viện và được rửa dạ dày. Lúc đó, ông Giang mới nhận ra rằng con chó của mình chán ăn là do ngộ độc nấm.

Trên mạng xã hội, nhiều người gửi bình luận phê bình gia đình này không chỉ vì sự tùy tiện trong việc sử dụng thực phẩm mà còn về cách họ đối xử với thú nuôi - biết rõ nấm dại có thể độc nhưng vẫn cho chó cưng ăn: "Họ không có tình cảm với chú chó cưng của mình sao?"; “Đó là cái giá họ phải trả vì không tôn trọng đời sống động vật”; “Thật là dại dột và tàn nhẫn; có những thứ con người có thể ăn nhưng chó thì không và ngược lại"; "Bắt chó thử độc, nếu nấm có độc thì chú chó tội nghiệp đã chết rồi"...

Ông Giang phát hiện ra nấm dại trên một thửa đất nông nghiệp nơi ông trồng thảo mộc. (Ảnh: 163)

Nấm dại thường được tìm thấy trong rừng, nhưng các chuyên gia đã cảnh báo mọi người không nên ăn bất cứ thứ gì mà họ không quen thuộc. (Ảnh: Getty Images)

Trung Quốc không có luật toàn diện nào bảo vệ động vật - đặc biệt là vật nuôi trong nhà - khỏi bị ngược đãi. Những kẻ ngược đãi mèo đăng video về hành vi tàn ác cũng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Một số người yêu động vật thực hiện các biện pháp như doxxing (công khai thông tin cá nhân nhạy cảm của một người mà không có sự đồng ý của họ) những kẻ ngược đãi như một hình phạt không chính thức.

Mùa nấm ở Trung Quốc là từ tháng 6 - tháng 10. Hái nấm dại để nấu ăn là xu hướng mới ở tỉnh Tứ Xuyên những năm gần đây. Tỉnh này có nhiều loại nấm độc như nấm ngốc và Neoboletus venenatus, có thể bị nhầm lẫn với nấm ăn được. Các bác sỹ cũng từng cảnh báo không nên ăn nấm dại hay bất cứ thứ gì mình không quen thuộc.



