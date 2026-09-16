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Cho chị dâu mượn 100 triệu, sát ngày cưới tôi đòi thì chị trả 50 triệu trong giận dữ rồi "trả đũa" khiến tôi mất mặt với cả xóm

Thanh Uyên
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Tôi không hiểu mình đã làm gì đến mức chị phải đối xử như vậy.

Khoảng hơn một năm trước, chị dâu có việc cần tiền gấp nên hỏi mượn tôi 100 triệu. Lúc ấy tôi cũng không dư dả gì nhưng nghĩ chị em trong nhà, lại thấy chị nói chỉ mượn một thời gian ngắn nên tôi đưa. Hai bên không làm giấy tờ gì, chỉ thống nhất miệng khi nào thu xếp được thì trả.

Thời gian trôi qua, tôi không nhắc vì nghĩ chị còn khó khăn. Đến khi tôi chuẩn bị làm đám cưới, đủ thứ khoản phải lo từ tiền chụp ảnh, đặt tiệc, lễ cưới đến những chi phí phát sinh, tôi mới chủ động hỏi chị xem có thể thu xếp trả tôi khoản tiền đã mượn không?

Tôi nói rất nhẹ nhàng, thậm chí còn bảo nếu chị chưa có đủ thì cứ trả trước một phần, phần còn lại tính sau. Không ngờ chị lập tức tỏ thái độ. Chị nói tôi có tiền cưới thì chẳng lẽ lại thiếu đến mức phải đòi nợ người nhà. Sau đó, trong sự giận dỗi, chị chuyển cho tôi 50 triệu và bảo hiện giờ chỉ có từng ấy.

Tôi nhận 50 triệu, cũng không nói thêm. Tôi nghĩ chuyện tiền nong coi như tạm giải quyết, không muốn vì 50 triệu còn lại mà làm căng trước ngày cưới. Nhưng từ sau hôm đó, thái độ của chị thay đổi hẳn.

Ảnh minh họa

Tôi chuẩn bị đám cưới, chị góp ý đủ thứ, nhưng gần như góp ý gì cũng theo hướng làm mọi chuyện trở nên kém đi. Tôi chọn váy thì chị bảo quá cầu kỳ, chọn nhà hàng thì chê tốn tiền, bàn chuyện trang trí thì chị nói làm đơn giản cho đỡ phô trương. Có lúc tôi còn có cảm giác chị không phải đang góp ý mà chỉ muốn tìm cách phủ nhận mọi lựa chọn của tôi.

Đến ngày cưới, tôi chờ mãi cũng không thấy chị đâu. Hỏi ra mới biết chị lấy lý do bận rồi về nhà ngoại chơi cả tuần. Tôi buồn nhưng vẫn cố gạt đi vì nghĩ ngày vui của mình, không nên để chuyện khác làm ảnh hưởng.

Vậy mà sau đám cưới, tôi mới nghe người này người kia kể lại rằng chị dâu đi nói xấu tôi với hàng xóm. Nào là tôi cưới chạy bầu, nhà trai nghèo nàn, đám cưới chẳng có gì đáng tự hào. Thậm chí có người còn hỏi thẳng tôi chuyện có phải vì "lỡ có bầu" nên mới cưới vội không.

Tôi nghe mà vừa tức vừa tủi. Tôi không hiểu mình đã làm gì đến mức chị phải đối xử như vậy. Nếu chị khó chịu vì tôi đòi 100 triệu, tôi có thể hiểu. Nhưng tôi chưa từng nghĩ một khoản tiền cho người nhà mượn lại có thể biến thành lý do để chị ghét tôi đến mức tìm cách làm tôi mất mặt ngay trong ngày cưới.

Đến giờ, chị vẫn còn thiếu tôi 50 triệu và cũng chẳng biết có thể đòi lại được không. Sau chuyện này, tôi sẽ không dễ dàng đưa tiền cho bất kỳ người thân nào chỉ vì nghĩ rằng người nhà thì không cần tính toán nữa. Đây đúng là bài học nhớ đời với tôi.

Tags

chị dâu

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