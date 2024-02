Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Dũng (SN 2004; ngụ thôn An Bài 2, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 24-12-2023 tại thôn An Hoàng, xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý.



Trần Văn Dũng bị khởi tố vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển dẫn tới chết người. Ảnh: Công an Hà Nam

Theo Công an TP Phủ Lý, khoảng 20 giờ ngày 23-12-2023, Trần Văn Dũng uống rượu cùng Nguyễn Ngọc H. (SN 2007) và 4 người khác tại 1 đám cưới thuộc thôn An Bài 1, xã Đồng Du.

Sau đó, Nguyễn Ngọc H. mượn xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, không đeo biển kiểm soát của Trần Văn Dũng đi đón bạn. Khi đi đến Km 123+600 trên Quốc lộ 37 theo hướng Quốc lộ 21B - xã Tràng An, huyện Bình Lục, Nguyễn Ngọc H. điều khiển xe máy đi không đúng phần đường quy định đã tự đâm vào gốc cây bên đường.

Hậu quả, H. tử vong, xe máy bị hư hỏng. Theo kết luận giám định của lực lượng chức năng, nồng độ cồn trong máu của H. là 92,04 mg/100 ml máu.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Phủ Lý củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.