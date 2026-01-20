Chở 33.000 tấn hàng bị EU cấm, tàu đến từ Nga bị quốc gia châu Âu bắt giữ khi vừa cập cảng

Ngày 17/1, tại cảng Brindisi, cảnh sát Italy đã bắt giữ một tàu treo cờ Tuvalu xuất phát từ vùng biển thuộc lãnh thổ Nga ở Biển Đen vì nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt của EU, hãng tin ANSA cho biết.

Vụ bắt giữ này liên quan đến các biện pháp hạn chế được áp dụng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022. Tòa án Brindisi đã phê chuẩn việc bắt giữ cả tàu và hàng hóa trên tàu, bao gồm 33.000 tấn kim loại đen (những kim loại có chứa sắt làm thành phần chính).

Theo cơ quan thực thi pháp luật Italy, các cuộc kiểm tra đã phát hiện “những bất thường nghiêm trọng” trong hồ sơ hàng hóa trên tàu, cũng như những nỗ lực nhằm né tránh hệ thống theo dõi. Giới chức cho biết phát hiện này cho thấy hoạt động bốc xếp hàng hóa được thực hiện tại một cảng của Nga thuộc diện trừng phạt của EU.

Phân tích dữ liệu từ hệ thống hiển thị hành trình và thông tin của tàu cho thấy con tàu đã có mặt tại cảng Novorossiysk (Nga) từ ngày 13 – 16/11/2025. Tàu bị cáo buộc thực hiện các hoạt động bốc dỡ hàng hóa bị cấm tại cảng này, theo tờ Quotidiano di Puglia (Italy) cho biết.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện hệ thống nhận dạng tự động của tàu đã tắt khi tới gần Novorossiysk. Họ cho rằng hành động này là để tránh bị định vị và giám sát bởi các nhà chức trách.

Cùng với việc bắt giữ tàu, 4 người có liên quan cũng bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt, gồm một nhà nhập khẩu, chủ tàu và 2 thuyền viên.

Quy định 833/2014 của EU áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga vì xung đột với Ukraine, bao gồm các hạn chế nghiêm ngặt đối với việc nhập khẩu và mua các sản phẩm sắt thép có nguồn gốc từ hoặc xuất khẩu từ Nga.

Moscow đang dựa vào đội tàu “bóng tối” để vận chuyển dầu và các hàng hóa khác ra nước ngoài nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Chính phủ các nước châu Âu trong những tháng gần đây đã phát tín hiệu về các biện pháp cứng rắn hơn để kiềm chế những hành vi này.

Trước đó, đài BBC đưa tin chính phủ Anh đã chuẩn bị cơ sở pháp lý để sử dụng quân đội chặn bắt các tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt trong đội tàu bóng tối của Nga. Ngày 7/1, Bộ Quốc phòng Anh cho biết theo đề nghị của phía Mỹ, họ đã hỗ trợ bắt giữ tàu chở dầu của Nga mang tên Marinera, còn gọi là Bella 1, trên Đại Tây Dương.

Đáp lại, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch của Anh và kêu gọi quốc gia này cân nhắc kỹ các rủi ro trước khi “lao vào những hành động phiêu lưu nguy hiểm”.

