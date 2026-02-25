Chính xác nhất: Hướng dẫn 4 cách tra cứu phạt nguội trực tuyến dành cho ô tô và xe máy năm 2026

1. Tra cứu Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT

Bước 1: Bạn mở trình duyệt và truy cập vào website chính thức: https://www.csgt.vn.

Tại trang chủ, quan sát cột bên phải màn hình, tìm mục “Tra cứu phạt nguội” và nhấp vào. Hoặc truy cập nhanh: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Việc truy cập đúng website chính thống giúp đảm bảo thông tin chính xác và tránh nhầm lẫn với các trang không chính thức.

Bước 2: Tại mục “Loại phương tiện”, nhấn vào ô lựa chọn để hiển thị danh sách phương tiện.

Hệ thống hiện hỗ trợ các loại phương tiện gồm:

Xe ô tô Xe máy Xe đạp điện

Bạn cần chọn đúng loại phương tiện tương ứng với biển số muốn kiểm tra để hệ thống trả về kết quả chính xác.

Bước 3: Tại mục “Biển số”, nhập đầy đủ biển kiểm soát của phương tiện cần tra cứu.

Biển số có thể nhập liền không dấu hoặc theo đúng định dạng thông thường. Ví dụ: 89A22222. Khi nhập, nên gõ chính xác cả chữ và số, tránh nhầm lẫn giữa chữ O và số 0.

Bước 4: Sau khi đã chọn loại phương tiện và nhập biển số, nhấn nút “Tra cứu” màu xanh phía dưới biểu mẫu.

Hệ thống sẽ tự động kiểm tra dữ liệu vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát và cơ sở dữ liệu của lực lượng CSGT.

Sau khi bấm tra cứu, nếu không có vi phạm, hệ thống sẽ thông báo: “Không tìm thấy dữ liệu dữ liệu vi phạm. Vui lòng thử lại sau.”

2. Tra cứu thông qua ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store hoặc CH Play về thiết bị di động.

Bước 2: Đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản, bạn chọn Đăng ký -> Quét mã QR trên thẻ CCCD -> Kiểm tra lại thông tin -> Nhập số điện thoại -> Xác nhận. Sau khi nhận mã OTP gửi về máy, bạn thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Tại giao diện chính, chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Điền biển số xe cần kiểm tra và bấm "Kiểm tra".

VNeTraffic là ứng dụng giao thông chính thức do Bộ Công an quản lý, cho phép công dân tra cứu phạt nguội, nhận thông báo vi phạm và gửi phản ánh vi phạm giao thông ngay trên điện thoại thông minh.

3. Tra cứu qua website Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: www.vr.org.vn

Bước 2: Kéo xuống phần "Tra cứu dữ liệu" (bên phải), chọn mục "Phương tiện xe cơ giới cho chủ phương tiện".

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Đối với xe biển 5 số: Biển trắng thêm chữ "T", biển xanh thêm chữ "X", biển vàng thêm chữ "V" ở cuối. Tương tự với số tem, giấy chứng nhận hiện tại cần nhập dấu "-" phân cách giữa chữ cái và chữ số.

Bước 4: Kéo xuống dưới xem kết quả. Nếu phần thông báo của cơ quan chức năng trống, xe bạn không bị phạt nguội. Nếu xuất hiện một ô màu đen với thông tin xử lý vi phạm bên trong, chứng tỏ xe chưa hoàn thành đóng phạt nguội và sẽ bị từ chối đăng kiểm.

4. Sử dụng ứng dụng tra cứu trên thiết bị di động

Ngoài những cách thức trên, người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và iOS như: Tra cứu phạt nguội; tra cứu phạt nguội toàn quốc; tra phạt nguội; Kgo - Ôn GPLX, tra phạt nguội; tra cứu phạt nguội ô tô - xe máy...

Bước 1: Tải ứng dụng về điện thoại.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của xe.

Bước 3: Xem kết quả tra cứu phạt nguội trả về.