CHÍNH THỨC: 'Vua thẻ' Nhật Bản cầm còi trận Việt Nam gặp Singapore

AFF Cup 2026 xác nhận trọng tài Hiroki Kasahara sẽ điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore. Vị vua áo đen người Nhật Bản nổi tiếng với phong cách cầm còi nghiêm khắc.

Ban tổ chức AFF Cup 2026 đã chính thức công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại lượt trận tiếp theo bảng A. Theo đó, trọng tài FIFA người Nhật Bản Hiroki Kasahara sẽ là người cầm còi chính ở cuộc đối đầu diễn ra lúc 20h30 ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình.

Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa rất lớn với cả hai đội trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Sau khi tuyển Việt Nam thắng đậm Timor Leste 7-0, còn Singapore vượt qua Campuchia với tỷ số 2-1, đội giành chiến thắng ở màn so tài sắp tới sẽ nắm lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng A (trước đó vào ngày 27/7, Singapore sẽ đấu Timor Leste còn Việt Nam được nghỉ).

Việc AFF lựa chọn một trọng tài giàu kinh nghiệm như Hiroki Kasahara cho thấy tính chất quan trọng của trận đấu này.

Highlights Timor Leste 0-7 Việt Nam (Bảng A, AFF Cup 2026)

Trọng tài nổi tiếng nghiêm khắc của bóng đá Nhật Bản

Hiroki Kasahara sinh năm 1989 và được FIFA công nhận là trọng tài quốc tế từ năm 2020. Dù chưa thuộc nhóm những trọng tài kỳ cựu nhất châu Á, ông đã trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều giải đấu của AFC cũng như các sân chơi lớn trong khu vực Đông Nam Á.

AFF Cup 2026 cũng đánh dấu lần thứ tư ông Kasahara được phân công điều hành các trận đấu tại giải vô địch Đông Nam Á cấp đội tuyển quốc gia.

Trong nước, vị trọng tài 37 tuổi là một trong những cái tên thường xuyên xuất hiện tại J1 League - giải đấu cao nhất của bóng đá Nhật Bản. Theo thống kê, ông đã bắt chính 110 trận tại J1 League, rút tổng cộng 299 thẻ vàng, tương đương trung bình 2,72 thẻ mỗi trận.

Bên cạnh đó, Hiroki Kasahara còn rút 14 thẻ đỏ và 33 lần cho các đội hưởng phạt đền. Những con số này phản ánh phong cách điều hành khá dứt khoát của vị vua áo đen người Nhật Bản. Ông thường xử lý nghiêm các pha phạm lỗi, đặc biệt là những tình huống vào bóng nguy hiểm hoặc phản ứng quá mức từ cầu thủ.

Ở đấu trường quốc tế, kinh nghiệm của Kasahara cũng rất đáng chú ý. Ông đã điều hành 89 trận thuộc các giải đấu do AFC và FIFA tổ chức, với trung bình 2,54 thẻ vàng và 0,07 thẻ đỏ mỗi trận, đồng thời đưa ra 36 quyết định thổi phạt đền.

Trong sự nghiệp, ông từng làm nhiệm vụ tại FIFA U17 World Cup, AFC Champions League, VCK U20 châu Á cùng AFC Challenge League, qua đó tích lũy nhiều kinh nghiệm ở các trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Từng gây tranh cãi với Indonesia

Dù được đánh giá cao về chuyên môn, Hiroki Kasahara cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh cãi.

Đáng chú ý nhất là trận chung kết U23 Đông Nam Á 2023 giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong bày tỏ sự không hài lòng với một số quyết định của trọng tài người Nhật Bản, cho rằng có những tình huống xử lý chưa thực sự thuyết phục.

Đến AFF Cup 2024, ông Kasahara tiếp tục bị truyền thông Indonesia nhắc tên sau trận hòa 3-3 giữa Indonesia và Lào. Báo chí xứ Vạn đảo cho rằng trọng tài người Nhật đã có những quyết định gây tranh cãi, từ bàn gỡ hòa của Lào cho tới tình huống Indonesia yêu cầu hưởng phạt đền ở những phút cuối nhưng không được đáp ứng.

Dẫu vậy, đây đều là những tình huống mang tính góc nhìn và đánh giá chuyên môn. Trên thực tế, Hiroki Kasahara vẫn là một trong những trọng tài được AFC và AFF thường xuyên tin tưởng giao nhiệm vụ ở các trận đấu quan trọng.

Ở trận đấu giữa Việt Nam và Singapore, ông Kasahara sẽ nhận được sự hỗ trợ của trợ lý đồng hương Michiyama Satoshi cùng hai trọng tài Thái Lan là Rawut Nakarit và Wiwat Jumpaaon.

Với phong cách điều hành quyết liệt và xu hướng xử phạt khá nghiêm, trận đấu trên sân Mỹ Đình nhiều khả năng sẽ được kiểm soát chặt chẽ ngay từ những phút đầu tiên. Điều đó đòi hỏi các cầu thủ của cả tuyển Việt Nam lẫn Singapore phải giữ được sự bình tĩnh, tránh những pha phạm lỗi không cần thiết cũng như các phản ứng với trọng tài.

Về phía tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có tâm lý rất hưng phấn sau màn hủy diệt Timor Leste 7-0 ở trận ra quân. Nếu tiếp tục đánh bại Singapore trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến rất gần tới tấm vé vào bán kết AFF Cup 2026. Chính vì vậy, việc thích nghi với phong cách điều hành của trọng tài Hiroki Kasahara cũng sẽ là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến cục diện của trận cầu được xem là tâm điểm của bảng A.