Truyền thông Hàn Quốc "phát sốt" với tuyển Việt Nam sau chiến thắng 7-0

Báo chí Hàn Quốc đánh giá cao màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Timor Leste, đồng thời nhấn mạnh dấu ấn của HLV Kim Sang-sik và chuỗi trận bất bại ấn tượng.

Chiến thắng đậm 7-0 của tuyển Việt Nam trước Timor Leste ở lượt trận mở màn bảng A AFF Cup 2026 không chỉ gây tiếng vang trong khu vực mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông Hàn Quốc.

Ngay sau trận đấu trên sân Chonburi (Thái Lan), tờ News1 đã đăng tải bài viết ca ngợi màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tờ báo xứ Kim chi nhận định nhà đương kim vô địch đã có màn khởi đầu hoàn hảo trong hành trình chinh phục AFF Cup 2026, giải đấu được xem là sân chơi danh giá nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Theo News1, tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik ghi tới 5 bàn trong hiệp một trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 7-0. Tờ báo đánh giá đây là minh chứng cho sự vượt trội về đẳng cấp, khả năng kiểm soát thế trận cũng như hiệu quả trong khâu dứt điểm của đội tuyển Việt Nam.

Đặc biệt, truyền thông Hàn Quốc dành nhiều sự chú ý cho Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 tỏa sáng với một cú hat-trick, trở thành ngôi sao nổi bật nhất trận đấu. News1 cho rằng màn trình diễn của Đình Bắc cho thấy HLV Kim Sang-sik đang sở hữu thêm một mũi nhọn tấn công chất lượng, có tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo khác biệt.

Không chỉ dừng lại ở chiến thắng đậm, News1 còn nhấn mạnh tuyển Việt Nam đang nối dài chuỗi phong độ ổn định dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc. Theo thống kê được tờ báo này đề cập, đội tuyển đã trải qua 19 trận liên tiếp bất bại trên đấu trường quốc tế, với 17 chiến thắng và 2 trận hòa. Đây cũng là chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam.

Theo đánh giá của News1, thành tích này phản ánh rõ dấu ấn mà HLV Kim Sang-sik tạo ra kể từ khi tiếp quản đội tuyển. Không chỉ giúp Việt Nam duy trì sự chắc chắn trong lối chơi, chiến lược gia người Hàn Quốc còn xây dựng được một tập thể có chiều sâu lực lượng và duy trì phong độ ổn định trong thời gian dài.

Sau lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam cùng có 3 điểm với Singapore nhưng vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số vượt trội (+7 so với +1). Điều này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo lợi thế đáng kể trước cuộc đối đầu trực tiếp với Singapore ở lượt trận tiếp theo vào ngày 31/7.

News1 nhận định trận đấu với Singapore nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên, với màn trình diễn thuyết phục trước Timor Leste, tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế cả về điểm số lẫn hiệu số, đồng thời tạo được sự tự tin lớn trước những thử thách tiếp theo.

Khép lại bài viết, tờ báo Hàn Quốc cũng điểm lại những cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup, từ chức vô địch đầu tiên năm 2008, lần đăng quang dưới thời HLV Park Hang-seo năm 2018 cho đến chức vô địch năm 2024 cùng HLV Kim Sang-sik.

Theo News1, chiến thắng 7-0 trước Timor Leste không chỉ mang về ba điểm mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026. Với phong độ hiện tại cùng chuỗi trận bất bại ấn tượng, thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.