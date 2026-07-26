ĐT Thái Lan bất ngờ bị chỉ trích sau chiến thắng 5-0: "Đá kiểu gì mà mới tý đã chuột rút?"

Dù Thái Lan thắng đậm Lào 5-0 ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, cựu sao Sarayut Chaikamdee vẫn không hài lòng khi chỉ ra những vấn đề về thể lực và lối chơi của đội nhà.

Đội tuyển Thái Lan có màn khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Lào với tỷ số 5-0. Tuy nhiên, chiến thắng cách biệt này lại không mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho người hâm mộ cũng như giới chuyên môn xứ Chùa vàng.

Ngay sau trận đấu, cựu tiền đạo Sarayut Chaikamdee, người được người hâm mộ biết đến với biệt danh "Joe 5 Yards", đã đăng tải những dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân để bày tỏ quan điểm. Theo cựu sao tuyển Thái Lan, tỷ số 5-0 chưa phản ánh một màn trình diễn đủ thuyết phục, nhất là khi "Voi chiến" nắm mọi lợi thế trong phần lớn thời gian thi đấu.

Highlights Lào 0-5 Thái Lan (Bảng B, AFF Cup 2026)

Cựu sao Thái Lan chỉ trích nền tảng thể lực

Điều khiến Sarayut băn khoăn nhất là nền tảng thể lực của các tuyển thủ Thái Lan. Ông đặt câu hỏi vì sao nhiều cầu thủ lại có dấu hiệu xuống sức và bị chuột rút khi trận đấu mới chỉ bước sang khoảng phút 75 đến 80.

Cựu tiền đạo này viết: "Tại sao các cầu thủ của chúng ta lại bị chuột rút vào khoảng phút 75-80? Tôi hiếm khi thấy cầu thủ nào bị chuột rút ở World Cup".

Dù khẳng định đây chỉ là quan điểm cá nhân và không muốn tạo tranh cãi, Sarayut vẫn cho rằng đây là vấn đề đáng để ban huấn luyện nghiêm túc xem xét. Theo ông, một đội tuyển đặt mục tiêu chinh phục ASEAN Cup cần duy trì cường độ thi đấu cao trong suốt 90 phút thay vì sớm suy giảm thể lực.

Quan điểm của "Joe 5 Yards" nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ Thái Lan. Không ít ý kiến đồng tình rằng các cầu thủ "Voi chiến" chưa duy trì được sức ép liên tục dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn khá nhiều.

Thắc mắc vì sao Thái Lan không tiếp tục tấn công

Không chỉ thể lực, Sarayut còn đặt dấu hỏi về cách vận hành chiến thuật của đội tuyển Thái Lan ở giai đoạn cuối trận.

Ông nhấn mạnh rằng đội bóng của HLV Anthony Hudson đã dẫn trước tới 5-0 trước phút 70, trong khi Lào chỉ còn 10 người trên sân sau một tấm thẻ đỏ. Trong bối cảnh đó, cựu sao 44 tuổi cho rằng Thái Lan đáng lẽ phải tiếp tục dâng cao đội hình để gia tăng cách biệt, thay vì chủ động lùi sâu phòng ngự.

Sarayut viết: "Tại sao chúng ta không ghi được nhiều bàn thắng hơn? Chúng ta đã dẫn trước 5-0 trước phút thứ 70. 11 người đấu với 10 người nhưng lại lùi về phòng ngự ở phần sân nhà thay vì tiếp tục gây sức ép."

Theo cựu tuyển thủ Thái Lan, việc giảm nhịp độ quá sớm khiến đội bóng bỏ lỡ cơ hội tạo nên một chiến thắng đậm hơn, đồng thời cũng không mang đến sự chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu khó khăn phía trước.

Những phát biểu của Sarayut cũng phản ánh kỳ vọng rất lớn mà người hâm mộ Thái Lan dành cho đội tuyển quốc gia. Với vị thế là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu ASEAN Cup, chiến thắng đơn thuần đôi khi là chưa đủ nếu màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục.

Sarayut từng là chân sút hàng đầu của bóng đá Thái Lan

Sarayut Chaikamdee khoác áo đội tuyển Thái Lan trong giai đoạn 2003-2011 và ghi tổng cộng 31 bàn thắng sau 49 trận.

Dấu ấn lớn nhất của ông đến tại SEA Games 2003 trên đất Việt Nam, khi cùng U23 Thái Lan giành HCV và cá nhân đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Bên cạnh đó, Sarayut cũng từng cùng đội tuyển quốc gia đăng quang tại King's Cup.

Ở cấp CLB, cựu tiền đạo này có sự nghiệp kéo dài khoảng 16 năm, hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới Thai League và trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử giải đấu cán mốc 100 bàn thắng, chỉ sau Pipob On-mo.

Cựu sao Thái Lan, Sarayut Chaikamdee

Với bề dày thành tích cùng nhiều năm cống hiến cho bóng đá Thái Lan, những nhận xét của Sarayut luôn nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Dù Thái Lan khởi đầu ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 5-0 trước Lào, những chia sẻ của cựu sao này cho thấy dư luận xứ Chùa vàng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Họ không chỉ muốn đội tuyển giành 3 điểm, mà còn kỳ vọng "Voi chiến" duy trì nền tảng thể lực sung mãn, chơi áp đặt trong cả trận và tạo ra những màn trình diễn thuyết phục hơn trên hành trình cạnh tranh chức vô địch.

Đáng chú ý, chiến thắng của Thái Lan cũng được đặt lên bàn cân với màn hủy diệt 7-0 của tuyển Việt Nam trước Timor Leste ở lượt trận đầu. Chính vì vậy, người hâm mộ và các cựu tuyển thủ Thái Lan càng có thêm lý do để đòi hỏi đội nhà phải cải thiện phong độ nếu muốn cạnh tranh ngôi vương ASEAN Cup 2026.