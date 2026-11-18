Tổ chức Miss Universe Vietnam đã đưa ra quyết định cuối cùng sau ồn ào của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh.

Tối 18/11, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 phát đi thông cáo chính thức liên quan đến những sự việc phát sinh sau khi Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang. Theo đó, đơn vị này quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 của người đẹp, có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026.

Trong thông báo, Ban Tổ chức cho biết sau lần vi phạm đầu tiên, các bên liên quan đã xem xét và đưa ra hình thức xử lý, đồng thời tạo điều kiện để Nguyễn Quỳnh Anh khắc phục những vấn đề phát sinh và tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Giải trí Five6. Theo đó, người đẹp bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 trong thời hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, Ban Tổ chức cho rằng Nguyễn Quỳnh Anh tiếp tục tham dự một sự kiện cộng đồng mà chưa thông báo và thống nhất trước với Công ty Five6. Một số vấn đề phát sinh tại sự kiện được cho là đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh Miss Universe Vietnam và Ban Tổ chức.

Tổ chức Miss Universe Vietnam cho hay Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh liên tục vi phạm sau khi đăng quang

Bên cạnh đó, vài ngày trước, Nguyễn Quỳnh Anh thông báo với Ban Tổ chức và Công ty Five6 về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Dù vậy, theo thông cáo, cô vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn và tham dự các sự kiện khi chưa có sự thống nhất với Công ty Five6. Ban Tổ chức cũng ghi nhận việc Nguyễn Quỳnh Anh xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền, nhưng chưa thông qua Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam cùng Công ty Five6.

Từ những sự việc trên, Ban Tổ chức nhận định các vấn đề đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện những cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026. Sau khi xem xét các sự việc và căn cứ vào những thỏa thuận có liên quan, đơn vị này đi đến quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh chính thức bị thu hồi danh hiệu

Ồn ào của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh

Ồn ào liên quan đến nhóm chat được cho là có nội dung bàn luận về Á hậu Hồng Đăng, Hoa hậu Kỳ Duyên đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Theo đó, tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh đã có những lời bình phẩm, nhận xét không hay dành cho người khác trong nhóm chat bị lộ.

Tại buổi gặp gỡ truyền thông của Top 5 Miss Universe Vietnam diễn ra ngày 15/10, Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh đã trực tiếp gửi lời xin lỗi Hồng Đăng. Thế nhưng, thái độ của Hồng Đăng khá sượng trân, giữ khoảng cách nhất định. Trong khi đó, Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn không có bất kì động thái nào dù là "nạn nhân" của nhóm nói xấu.

Sau ồn ào, Hoa hậu Quỳnh Anh tiếp tục gây chú ý khi không xuất hiện trong danh cách thí sinh thi Miss Universe 2026. Cụ thể, trang chủ cuộc thi công bố danh sách 126 người đẹp tham dự đấu trường nhan sắc năm nay, thông qua việc mở bình chọn nhận cơ hội vào top 30 của đêm chung kết. Đáng chú ý, danh sách đó hoàn toàn vắng mặt đại diện 6 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào, Singapore.

Quỳnh Anh cũng không có mặt trong nhóm thí sinh thi Miss Universe

Trước khi tước vương miện, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đã đưa ra thông báo chính thức về hướng xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh liên quan đến ồn ào lộ nhóm chat nói xấu ban giám khảo Miss Universe Vietnam, Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu Trịnh Hồng Đăng.

Theo thông báo, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam cùng Công ty FIVE6 Entertainment đã phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Hải Phòng và Hội đồng Ban giám khảo để rà soát, xác minh những vấn đề liên quan đến các cá nhân tham gia cuộc thi. Trong quá trình làm việc, ban tổ chức cho biết đã trực tiếp trao đổi với Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh. Hai người đẹp cũng đã công khai gửi lời xin lỗi trên mạng xã hội về việc đề cập đến người khác trong câu chuyện cá nhân.

Đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, ban tổ chức quyết định áp dụng hình thức xử lý nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và bảo đảm các chuẩn mực dành cho người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Cụ thể, người đẹp sẽ không tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Bên cạnh đó, Quỳnh Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.