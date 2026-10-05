Chính thức từ hôm nay: Loạt ngân hàng Agribank, VietinBank, HSBC,... áp dụng quy định mới về tiền gửi, phí thẻ

Các thay đổi tập trung vào phí sử dụng thẻ, cách ngân hàng xử lý khoản phí chưa thanh toán và điều kiện đối với tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm.

Từ ngày 5/10/2026, khách hàng Agribank, VietinBank và HSBC cần lưu ý các điều chỉnh mới liên quan đến phí thẻ, cách thức thu phí cũng như quy định đối với tiền gửi.

1. VietinBank bổ sung cách xử lý với khoản phí thẻ chưa thanh toán

Khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ VietinBank từ ngày 5/10 cần chú ý thêm một phương thức thu phí mới được ngân hàng bổ sung.

Cụ thể, với những khoản phí liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ nhưng khách hàng chưa thanh toán, VietinBank có thể phong tỏa trên tài khoản thanh toán một khoản tiền tương ứng với số phí còn thiếu. Khoản tiền này chỉ được giải tỏa sau khi nghĩa vụ thanh toán được hoàn tất.

Việc phong tỏa được thực hiện dựa trên quy định và thỏa thuận áp dụng trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng.

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Quy định mới đặc biệt đáng lưu ý với những người không thường xuyên dùng thẻ nhưng vẫn duy trì tài khoản hoặc sản phẩm thẻ. Dù ít giao dịch, khách hàng vẫn có thể phát sinh một số loại phí theo sản phẩm đang sử dụng. Nếu không theo dõi, các khoản phí này có thể tồn đọng và dẫn tới việc số tiền tương ứng trong tài khoản bị phong tỏa.

Do đó, thay vì chỉ quan tâm đến số dư tài khoản, người dùng thẻ VietinBank cũng nên kiểm tra định kỳ các khoản phí phát sinh và tình trạng thanh toán của mình.

2. Agribank bắt đầu áp dụng biểu phí thẻ mới

Cùng từ ngày 5/10, Agribank chuyển sang áp dụng biểu phí dịch vụ mới dành cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Biểu phí được xây dựng riêng theo từng nhóm thẻ, trong đó có thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế, thẻ Lộc Việt và các sản phẩm thẻ khác.

Với khách hàng cá nhân, thẻ ghi nợ nội địa có phí phát hành mới tại quầy từ 30.000-100.000 đồng/thẻ, tùy sản phẩm. Khách hàng phát hành thẻ vật lý qua kênh điện tử sẽ trả 30.000 đồng/thẻ, còn thẻ phi vật lý không mất phí phát hành.

Phí thường niên của nhóm thẻ này ở mức 15.000-20.000 đồng/thẻ, tùy hạng.

Về phí rút tiền, giao dịch tại ATM Agribank bằng thẻ ghi nợ nội địa chịu phí 1.000 đồng/lần. Nếu rút tại ATM của ngân hàng khác ở Việt Nam, mức phí là 3.000 đồng/giao dịch.

Đối với thẻ ghi nợ quốc tế, khách hàng cá nhân phát hành mới tại quầy sẽ chịu mức phí 100.000 đồng/thẻ với hạng Chuẩn và 150.000 đồng/thẻ với hạng Vàng. Nếu chọn phát hành thẻ vật lý trên kênh điện tử, phí là 50.000 đồng/thẻ; thẻ phi vật lý được miễn phí.

Phí thường niên của thẻ chính lần lượt là 100.000 đồng/năm và 150.000 đồng/năm đối với hai hạng Chuẩn và Vàng. Với thẻ phụ, mức phí tương ứng là 50.000 đồng và 75.000 đồng/thẻ/năm.

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Ở nhóm thẻ tín dụng quốc tế, mức phí phát hành mới có khoảng dao động rộng hơn, từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng/thẻ tùy hạng. Phí thường niên thẻ chính lần lượt là 150.000 đồng, 300.000 đồng, 2 triệu đồng và 3 triệu đồng/thẻ/năm theo từng hạng tương ứng.

Khách hàng dùng thẻ tín dụng để rút hoặc ứng tiền mặt tại ATM Agribank sẽ chịu phí bằng 3% số tiền giao dịch, với mức tối thiểu 50.000 đồng/lần. Nếu thực hiện giao dịch tại ATM ngoài hệ thống Agribank, phí là 4%, tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch.

Ngoài phí rút tiền, biểu phí mới còn quy định phí chậm trả thẻ tín dụng ở mức 3% số tiền chậm trả, nhưng không thấp hơn 50.000 đồng. Trường hợp khách hàng yêu cầu thay đổi hạn mức tín dụng nhưng vẫn giữ nguyên hạng thẻ, phí áp dụng là 50.000 đồng/lần.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, phí phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế là 200.000 đồng/thẻ. Nếu phát hành lại, khách hàng trả 100.000 đồng/thẻ và phí thường niên là 300.000 đồng/thẻ/năm. Phí rút hoặc ứng tiền mặt bằng thẻ tại ATM Agribank là 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đồng; tại ATM ngoài hệ thống là 4%, tối thiểu 50.000 đồng.

Trong khi đó, khách hàng tổ chức sử dụng thẻ ghi nợ nội địa được miễn phí phát hành mới. Phí phát hành lại là 50.000 đồng/thẻ và phí thường niên ở mức 150.000 đồng/thẻ/năm.

Agribank cho biết các mức phí nêu trong biểu phí mới chưa bao gồm thuế GTGT.

3. HSBC cập nhật quy định về tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm

Từ cùng thời điểm 5/10/2026, HSBC Việt Nam cũng áp dụng bộ Điều khoản và Điều kiện được cập nhật dành cho tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm.

Một nội dung mới được bổ sung liên quan đến cách ngân hàng xử lý khi phát sinh sai sót trong quá trình vận hành tài khoản tiền gửi.

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Trong trường hợp lỗi xuất phát từ hệ thống hoặc hoạt động của ngân hàng, chẳng hạn việc mở tài khoản, hạch toán lãi, xác định ngày giá trị hay áp dụng lãi suất không đúng với chỉ thị ban đầu, HSBC có thể thực hiện đóng hoặc tất toán tài khoản rồi mở lại. Ngân hàng cũng có thể lựa chọn một biện pháp điều chỉnh khác có tác dụng tương đương, nhằm đưa khoản tiền gửi về đúng trạng thái đáng lẽ phải có.

Khách hàng sẽ được HSBC thông báo trước bằng văn bản qua email đã đăng ký. Thông tin gửi đi phải thể hiện lỗi được phát hiện, cách ngân hàng dự kiến khắc phục cũng như những ảnh hưởng liên quan đến khoản tiền gửi. Các nội dung có thể bao gồm số tham chiếu hoặc số tài khoản, tiền gốc, ngày giá trị, kỳ hạn, lãi suất và phương thức tính lãi nếu có sự thay đổi.

Về việc rút tiền trước hạn, HSBC vẫn không cho phép khách hàng rút một phần đối với tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm. Nếu cần sử dụng tiền trước ngày đáo hạn, khách hàng phải tất toán toàn bộ khoản tiền gửi.

Trường hợp tài khoản được đóng hoặc quyền sở hữu được chuyển trước ngày đáo hạn và được ngân hàng chấp thuận, khoản tiền gửi sẽ chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất đang được HSBC áp dụng tại thời điểm đóng.

Một yêu cầu khác cũng được HSBC nhấn mạnh là thông tin cá nhân của khách hàng phải đáp ứng quy định pháp luật Việt Nam khi mở mới hoặc tái tục tiền gửi. Nếu thông tin không còn đáp ứng yêu cầu, ngân hàng có thể đóng khoản tiền gửi và chuyển tiền gốc, lãi sang tài khoản thanh toán phù hợp. Với một số trường hợp, khoản tiền gửi có thể vẫn được duy trì nhưng lãi suất áp dụng là 0%/năm.

Nhìn chung, từ 5/10, những thay đổi tại ba ngân hàng này nằm ở các nhóm dịch vụ khác nhau. VietinBank điều chỉnh cách xử lý phí thẻ chưa thanh toán, Agribank áp dụng biểu phí thẻ mới, còn HSBC cập nhật điều kiện liên quan đến tiền gửi. Khách hàng đang sử dụng các sản phẩm trên nên kiểm tra lại biểu phí, các khoản phải thanh toán và điều khoản đi kèm để tránh phát sinh những thay đổi ngoài dự kiến trong quá trình giao dịch.

(Tổng hợp)