Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên hai tuyến đường Trần Hưng Đạo và Quán Sứ, khu vực thi công nhà ga S12, đường chuyển làn và Gara thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-ga Hà Nội.

Theo Thông báo số 1686/TB-SXD ngày 17/11 về việc Điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Trần Hưng Đạo và Quán Sứ cho các phương tiện đi qua khu vực nhà ga S12, đường chuyển làn và Gara thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, phương án được triển khai từ ngày 19/11/2026 đến hết ngày 31/5/2027 nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.

Cụ thể, trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ đường Yết Kiêu đến đường Quán Sứ, các phương tiện xe máy được lưu thông hai chiều; ô-tô chỉ được lưu thông một chiều theo hướng từ đường Yết Kiêu đi đường Quán Sứ.

Đối với đường Quán Sứ, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Trần Hưng Đạo, xe máy được phép lưu thông hai chiều; ô-tô lưu thông một chiều theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo đi đường Lý Thường Kiệt. Các hướng giao thông khác tiếp tục thực hiện theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Để bảo đảm phương án điều chỉnh được triển khai đồng bộ, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thi công xây dựng phương án chi tiết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông, qua đó giảm áp lực ùn tắc tại khu vực rào chắn.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cũng có trách nhiệm bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa, bảo đảm các phương tiện dễ dàng nhận biết, chủ động lựa chọn hướng lưu thông phù hợp. Đồng thời, bổ sung biển cấm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường xung quanh khu vực thi công nhằm hạn chế tình trạng cản trở giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp hướng dẫn, phân luồng phương tiện, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị. Đồng thời, phối hợp điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại nút giao Quán Sứ-Lý Thường Kiệt và các nút giao lân cận cho phù hợp lưu lượng phương tiện sau khi thay đổi tổ chức giao thông.

Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam có trách nhiệm bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, dừng, đỗ xe trái phép gây mất an toàn và ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội giao các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình lưu thông, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực hai tuyến đường Trần Hưng Đạo và Quán Sứ là giải pháp cần thiết nhằm phục vụ thi công các hạng mục của tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội, đồng thời bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, sinh hoạt trong khu vực.