Chính thức: Tập đoàn Việt Nam tiếp nhận toàn bộ sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" tại sự kiện VVIP 2027

Chuyển giao hạ tầng sân bay Phú Quốc cho Sun Group, chuẩn bị APEC 2027

UBND tỉnh An Giang, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng vụ Hàng không miền Nam và Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Tập đoàn Sun Group đã họp và thống nhất phương án chuyển giao toàn bộ hạ tầng hàng không hiện do ACV quản lý tại sân bay quốc tế Phú Quốc. Đây được xem là bước pháp lý quan trọng, mở đường để dự án mở rộng sân bay bước sang giai đoạn thi công.

Theo thỏa thuận, ACV sẽ chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản tại sân bay, bao gồm đường cất – hạ cánh, đường lăn, đường công vụ, hệ thống an ninh – khẩn nguy, trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay và các hạng mục hạ tầng liên quan. UBND tỉnh An Giang đóng vai trò điều phối, tiếp nhận tài sản từ ACV và lập tức chuyển giao cho SAC theo cơ chế đặc thù do Bộ Tài chính hướng dẫn, nhằm bảo đảm quy trình nhanh gọn và không gián đoạn hoạt động bay.

SAC sẽ hỗ trợ toàn bộ giá trị còn lại của khối tài sản trên, dựa trên kết quả thẩm định do ACV xác nhận. Quy trình thực hiện gồm ba bước: ACV xác định giá trị tài sản; UBND tỉnh chuyển hồ sơ đề nghị sang SAC trong ba ngày; SAC hoàn tất hỗ trợ tài chính cho ACV trong vòng mười ngày. ACV đồng thời bàn giao đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, pháp lý và các chứng từ liên quan trong thời hạn mười ngày.

Sân bay Phú Quốc trong tương lai do AI tạo ra

Trong giai đoạn chuyển tiếp, ACV tiếp tục vận hành sân bay để bảo đảm hoạt động bay an toàn và thông suốt. Chỉ sau khi SAC hoàn tất tiếp nhận tài sản và đáp ứng đầy đủ điều kiện chuyên ngành, quyền khai thác cảng hàng không mới được chuyển giao hoàn toàn cho nhà đầu tư mới.

Thỏa thuận này được đánh giá là mắt xích quyết định để dự án mở rộng sân bay Phú Quốc tăng tốc. Trước đó, ngày 19-6, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao SAC làm chủ đầu tư dự án nâng công suất sân bay lên 20 triệu khách/năm, một trong năm dự án đạt và vượt tiến độ trong nhóm 21 dự án ưu tiên chuẩn bị cho APEC 2027.

Video viễn cảnh sân bay Phú Quốc trong tương lai do AI ChatGPT tạo ra dựa trên phối cảnh chính thức từ Công ty CPG

Sau khi hoàn tất chuyển giao, SAC và các cơ quan chức năng sẽ triển khai ngay các hạng mục trọng điểm: xây dựng nhà ga T2, đường băng mới, mở rộng sân đỗ và phát triển hệ thống phụ trợ, theo chỉ đạo từ cuộc làm việc với Chính phủ ngày 14-11.

Việc hoàn thiện cơ chế chuyển giao giữa ACV – UBND tỉnh An Giang – SAC không chỉ khẳng định rõ trách nhiệm pháp lý của từng bên mà còn thúc đẩy quá trình mở rộng sân bay Phú Quốc. Công trình được kỳ vọng trở thành động lực then chốt giúp Phú Quốc đón lượng lớn khách quốc tế, phục vụ hội nghị APEC 2027 và tạo bứt phá cho phát triển du lịch – kinh tế của đảo ngọc.

Theo Sun Group, sau khi hoàn tất công tác bàn giao, SAC và các cơ quan chức năng sẽ khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bao gồm nhà ga T2, đường băng mới, mở rộng sân đỗ và hệ thống phụ trợ, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại cuộc làm việc ngày 14-11.

Dự án sẽ được triển khai theo hình thức đầu tư kinh doanh trực tiếp, với tổng vốn đầu tư lên tới 21.998 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn: từ năm 2025 đến 2027 và từ năm 2027 đến 2030.

Sân bay Phú Quốc - "Biểu tượng vị thế quốc gia" tại sự kiện APEC 2027

Phú Quốc – hòn “đảo ngọc” phía nam của Tổ quốc – đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là lĩnh vực hàng không và đô thị, nhằm phục vụ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027.

Trong số đó, dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được xem là tâm điểm, mang kỳ vọng trở thành “biểu tượng vị thế quốc gia” khi sự kiện quốc tế quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2027 diễn ra tại đây.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, sân bay Phú Quốc sau khi nâng cấp có tổng quy mô hơn 1.050 ha và đạt tiêu chuẩn cấp 4E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Điều này cho phép sân bay tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng như Boeing 787, 747 hay Airbus A350—những dòng máy bay chủ lực trong các tuyến bay liên lục địa.

Trước thềm APEC 2027, công suất của cảng hàng không dự kiến tăng vọt lên 18 triệu lượt khách/năm, gấp 4,5 lần năng lực hiện nay. Đây được xem là động lực quan trọng giúp Phú Quốc duy trì đà tăng trưởng du lịch, đồng thời đáp ứng lượng hành khách quốc tế dự kiến tăng cao trong năm diễn ra sự kiện APEC. Xa hơn, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu nâng công suất lên 50 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Một trong những điểm nhấn lớn của dự án là hệ thống hai đường cất – hạ cánh. Đường băng hiện hữu sẽ được kéo dài lên 3.500m, đồng thời Phú Quốc sẽ xây dựng thêm một đường băng mới dài 3.300m, đáp ứng tiêu chuẩn khai thác các dòng máy bay tầm xa. Khu vực sân đỗ cũng được mở rộng lên hơn 100 vị trí, trong đó có 45 vị trí cho máy bay thân rộng, trang bị hệ thống ống lồng hiện đại phục vụ khai thác cả quốc tế và nội địa.

Không chỉ là dự án về quy mô, sân bay Phú Quốc mới còn mang tính biểu tượng cao về kiến trúc và công nghệ. Nhà ga hành khách chính lấy cảm hứng từ hình tượng Phượng hoàng – loài chim tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy và sự tái sinh. Thiết kế do Tập đoàn CPG Singapore và kiến trúc sư Steven Thor thực hiện, người đứng sau nhiều công trình sân bay nổi bật tại châu Á như nhà ga T2 Sân bay Hàng Châu hay trung tâm vận tải sân bay Thâm Quyến.

Công nghệ hiện đại sẽ được áp dụng đồng bộ theo tiêu chuẩn của các sân bay hàng đầu thế giới như Changi (Singapore), Haneda (Nhật Bản) hay Beijing (Trung Quốc). Hành khách sẽ trải nghiệm hệ thống check-in từ xa, nhận dạng sinh trắc học và phân loại hành lý tự động, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống chỉ còn 15–30 giây mỗi người.

Bên cạnh đó, Phú Quốc sẽ xây dựng nhà ga VIP mang tính nghệ thuật cao do kiến trúc sư người Ý Marco Casamonti—“cha đẻ” của công trình Cầu Hôn—thiết kế. Lấy cảm hứng từ hình ảnh cá đại bàng biển, nhà ga VIP không chỉ là điểm nhấn kiến trúc độc đáo mà còn là nơi đón tiếp các đoàn ngoại giao cấp cao, với khả năng phục vụ đến 300 khách cùng lúc từ các chuyến bay nguyên thủ.

Với mục tiêu hoàn thành trong chưa đầy hai năm, dự án Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang được triển khai với tốc độ “chạy nước rút”. Không chỉ đóng vai trò là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, sân bay mới còn là biểu tượng cho khát vọng hội nhập, phát triển và mở rộng không gian kinh tế của Việt Nam.

Trong kỷ nguyên mới, sân bay Phú Quốc được kỳ vọng trở thành “cánh cửa” đưa đảo ngọc vươn ra thế giới, củng cố vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch – kinh tế khu vực và đưa nơi đây trở thành điểm đến chiến lược của châu Á – Thái Bình Dương.