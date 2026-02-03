Chính thức: Sổ đỏ đã có mặt trên VNeID, người dân có thể tích hợp ngay từ hôm nay

Chính thức tích hợp Sổ đỏ vào VNeiD

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục C06, Bộ Công an) vừa ra mắt bản cập nhật VNeID 2.2.5. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng "siêu ứng dụng" với các tính năng đột phá như số hóa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp hộ chiếu và định danh cho trẻ em.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phiên bản 2.2.5 là tính năng tích hợp "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất". Việc đưa Sổ đỏ lên nền tảng số giúp người dân giảm thiểu rủi ro thất lạc giấy tờ gốc, đồng thời tối ưu hóa quy trình xác minh tài sản trong các giao dịch hành chính.

Bên cạnh đó, VNeID 2.2.5 mở rộng phạm vi phục vụ đến nhóm đối tượng dưới 14 tuổi, cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện định danh cho trẻ em. Tiện ích này đóng vai trò nền tảng để quản lý thông tin tiêm chủng, giáo dục và di chuyển cho thế hệ tương lai.

Về hạ tầng đô thị thông minh, ứng dụng bổ sung chức năng hiển thị vé Metro và tính năng check-in. Giải pháp này giúp hành khách tại các đô thị lớn loại bỏ hoàn toàn việc xếp hàng mua vé giấy hay sử dụng thẻ từ rời rạc, tạo ra trải nghiệm di chuyển liên thông, không chạm.

Hướng dẫn quy trình tích hợp Sổ đỏ trên ứng dụng VNeID

Để thực hiện tích hợp thông tin đất đai, người dùng cần đảm bảo tài khoản đã được kích hoạt Định danh điện tử Mức độ 2. Quy trình thực hiện như sau:

Cập nhật ứng dụng: Truy cập App Store hoặc Google Play để nâng cấp VNeID lên phiên bản 2.2.5.

Truy cập tính năng: Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác -> Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước.

Kê khai thông tin: Chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất". Người dùng nhập mã số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất và các thông tin pháp lý liên quan.

Tải tài liệu đính kèm: Chụp ảnh hoặc tải lên tệp tin (định dạng PDF, JPG, PNG) các trang của Sổ đỏ. Tổng dung lượng tập tin không quá 3.5MB.

Gửi phê duyệt: Sau khi hoàn tất, dữ liệu sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đất đai trước khi hiển thị chính thức trên ứng dụng.

Tích hợp sổ đỏ vào VNeID giúp người dân quản lý thông tin đất đai thuận tiện hơn mà không cần mang theo bản giấy. Dữ liệu được số hóa và đồng bộ trực tiếp từ cơ quan Nhà nước nên bạn có thể tra cứu nhanh, hạn chế thất lạc và giảm bớt thủ tục giấy tờ khi cần cung cấp thông tin.

Ngoài ra, mảng dịch vụ công trực tuyến cũng ghi nhận nâng cấp đáng kể. Người dân hiện có thể thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ngay trên giao diện ứng dụng. Các quy trình về đăng ký cư trú, quản lý căn cước cũng được tối ưu hóa để tăng độ mượt mà và giảm thiểu sai sót trong thao tác.