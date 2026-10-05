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Chính thức: Sáng nay Hà Nội lạnh thật rồi

Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn
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Sau nhiều ngày nắng nóng, sáng 5/10, Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên khiến thời tiết dịu hẳn. Nhiều người khoác thêm áo khi ra đường, tận hưởng cảm giác mát mẻ, dễ chịu để bắt đầu tuần mới.

Clip: Như Hoàn


- Ảnh 1.

Sáng đầu tuần (ngày 5/10), thời tiết Hà Nội có sự thay đổi rõ rệt

- Ảnh 2.

Không còn cảm giác oi nóng như những ngày trước, bầu không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn. Nhiệt độ giảm, trời nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông.

- Ảnh 3.

Trên nhiều tuyến phố, hình ảnh người dân mặc áo khoác, áo chống nắng mỏng hoặc kéo cao cổ áo xuất hiện nhiều hơn

- Ảnh 4.

Sau những ngày phải tìm cách tránh nắng mỗi khi ra đường, không ít người tỏ ra thích thú với tiết trời se lạnh bất ngờ

- Ảnh 5.

Có người tranh thủ tận hưởng cảm giác dễ chịu bằng một ly trà nóng

- Ảnh 6.

Với nhiều người Hà Nội, sự thay đổi thời tiết này khiến buổi sáng đầu tuần trở nên dễ chịu hơn hẳn

- Ảnh 7.

Tại các tuyến đường trung tâm, nhịp giao thông sáng đầu tuần vẫn diễn ra bình thường

- Ảnh 8.

Có người đeo găng tay giữ ấm khi ra ngoài vào sáng sớm

- Ảnh 9.

Người đi làm, học sinh đến trường, hàng quán mở cửa đón khách trong tiết trời mát mẻ hơn

- Ảnh 10.

Cảm giác mát mẻ, khô ráo khiến việc di chuyển ngoài đường cũng nhẹ nhàng hơn

- Ảnh 11.

Người cao tuổi tập thể dục trong không khí thoáng đãng mát mẻ

- Ảnh 12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ. Tại Hà Nội, sáng cùng ngày có lúc có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.

Đợt không khí lạnh này khiến Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C; vùng núi cao có nơi 14-17 độ C.

Với Hà Nội, sau chuỗi ngày thời tiết oi nóng, một buổi sáng mát mẻ, dễ chịu cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy phấn chấn hơn khi bắt đầu tuần mới. Những chiếc áo khoác được lấy ra khỏi tủ, những ly trà, cà phê ấm nóng và nhịp phố chậm rãi hơn trong tiết trời dịu mát tạo nên một buổi sáng rất khác của Hà Nội.

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Tags

không khí lạnh

thời tiết

Bắc Bộ

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