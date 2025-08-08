Chính thức ra mắt nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” phục vụ đại lễ: Trải nghiệm của người dân là trung tâm

Các đại biểu bấm nút chính thức ra mắt nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam". Ảnh: Như Hoàn

Năm 2025 đánh dấu 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - một mốc son lịch sử có ý nghĩa to lớn với toàn dân tộc. Thành phố Hà Nội là trung tâm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm quy mô lớn, lan tỏa rộng khắp. Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhu cầu cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác và đồng bộ từ phía người dân và các tổ chức tham gia là rất lớn.

Sáng ngày 08/8/2025, Thành phố Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam”, bao gồm website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.v n và ứng dụng di động “A80 - Tự hào Việt Nam”. Đây là kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu các hoạt động kỷ niệm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Như Hoàn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chủ trì việc xây dựng đề án. Để đảm bảo chất lượng, tính chuyên môn cao và hiệu quả thực tế, Sở đã lựa chọn phối hợp cùng Công ty cổ phần VCCorp - đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông số để đồng hành từ việc hình thành ý tưởng, thiết kế giao diện, đến triển khai hệ thống công nghệ.

Phát biểu tại buổi ra mắt, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng rằng, cổng thông tin và ứng dụng A80 – Tự hào Việt Nam sẽ là nhịp cầu kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai; là không gian số để mỗi người dân được sống lại, chiêm nghiệm và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của lịch sử dân tộc. Đồng thời, từ nền tảng này, chúng ta sẽ truyền cảm hứng, niềm tin và trách nhiệm tới thế hệ trẻ – để họ tiếp bước cha ông, vun đắp và xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh và hiện đại hơn.”

Bà Nguyễn Bích Minh - Phó Tổng Giám đốc và bà Phan Đặng Trà My - Phó Tổng Giám Đốc VCCorp - Đại diện đơn vị phối hợp xây dựng và vận hành website, app A80 - Ảnh: Như Hoàn

Trung tâm thông tin số tập trung, thống nhất, tin cậy

“A80 - Tự hào Việt Nam” được xây dựng như một trung tâm thông tin số tập trung, thống nhất và tin cậy, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác toàn bộ các nội dung liên quan đến lễ kỷ niệm. Với nền tảng này, người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể chủ động tiếp cận thông tin chính thống về:

- Lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử.

- Thông báo thời gian tổ chức, điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ các cơ quan chức năng.

- Thông tin hậu trường, hình ảnh đẹp, video truyền hình trực tiếp, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ người dân khắp mọi miền.

Giao diện trang trọng

Giao diện của website “A80 - Tự hào Việt Nam” được thiết kế với tinh thần lễ hội tươi vui, hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Màu đỏ - vàng rực rỡ chủ đạo tạo nên không khí trang trọng mà gần gũi, sống động và truyền cảm hứng.

Trang trọng trên trang chủ, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” và đội ngũ diễu binh tiến bước thể hiện tinh thần lịch sử thiêng liêng. Các chuyên mục nội dung được bố trí mạch lạc, trực quan, dễ sử dụng - từ danh sách sự kiện, thư viện hình ảnh - video, đến bản đồ số tra cứu sự kiện theo thời gian thực.

Giao diện website được thiết kế trang trọng, thể hiện tinh thần lịch sử thiêng liêng.

Website còn tích hợp mạng xã hội, tạo nên không gian lan tỏa cảm xúc yêu nước, kết nối cộng đồng. Bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến được thể hiện trọn vẹn qua hình ảnh các công trình biểu tượng, những chương trình nghệ thuật truyền thống và màu sắc thiết kế đầy cảm xúc.

Chính vì vậy, “A80 - Tự hào Việt Nam” không chỉ là nền tảng số phục vụ sự kiện trọng đại của dân tộc mà còn là sản phẩm văn hóa số đại diện cho tầm vóc, tâm thế và bản lĩnh của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Công nghệ hiện đại, nhiều tiện ích

Nền tảng A80 tích hợp nhiều tiện ích vượt trội, điển hình là Chatbot AI đóng vai trò “trợ lý ảo”, sẵn sàng tư vấn các sự kiện, chỉ dẫn đường đi, tạo lịch nhắc nhở tham gia sự kiện theo thời gian thực.

Ngoài ra, nền tảng còn được trang bị bản đồ số tương tác, cập nhật các địa điểm diễn ra sự kiện, những màn hình LED chiếu trực tiếp, điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế, nơi nghỉ ngơi, ăn uống…

Sử dụng nền tảng này, người dân còn nhận được cảnh báo giao thông, điều hướng lộ trình giúp di chuyển an toàn, tránh ùn tắc và chủ động sắp xếp kế hoạch tham gia các sự kiện đại lễ.

Sự kết hợp giữa công nghệ thông minh và thiết kế nhân văn giúp “A80 - Tự hào Việt Nam” trở thành nền tảng hướng tới phục vụ người dân, đặt trải nghiệm của người dân làm trung tâm.

Bản đồ được tích hợp nhiều tính năng khác nhau

Lan toả tự hào, gắn kết cộng đồng

“A80 - Tự hào Việt Nam” là không gian để mọi người gắn kết và lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Mục “80 đẹp lắm” tổng hợp hình ảnh, video đẹp từ cộng đồng, tạo nên bức tranh chung về một Việt Nam đoàn kết, yêu nước, hướng về lịch sử.

Không dừng lại ở đó, công cụ tạo thiệp, avatar sắc cờ đỏ sao vàng giúp người dân dễ dàng chia sẻ cảm xúc, tinh thần yêu nước trên các nền tảng mạng xã hội. Người dân có thể tự tổ chức hoạt động hưởng ứng tại địa phương, cập nhật và truyền thông qua chính nền tảng A80.

“A80 - Tự hào Việt Nam” không chỉ là nền tảng công nghệ phục vụ đại lễ quốc gia, mà còn là tuyên ngôn văn hóa số của Thủ đô Hà Nội - nơi hội tụ quá khứ hào hùng, hiện tại sáng tạo và tương lai hội nhập. Từ dấu ấn lịch sử năm 1945 đến bước chuyển mình thời đại số, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm chính trị - văn hóa - sáng tạo của cả nước, một thành phố ngàn năm văn hiến, vì hòa bình và thịnh vượng.