Chính thức phê duyệt quy hoạch cho sân bay lớn nhất miền Bắc: Đón 50 triệu khách mỗi năm, 2,5 triệu tấn hàng hóa đến 2050

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1737/QĐ-BXD chính thức phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050. Đây là một trong những dự án hạ tầng hàng không quy mô nhất khu vực phía Bắc, được định hướng trở thành sân bay quốc tế lớn nhất miền Bắc, chia sẻ lưu lượng với Nội Bài và mở rộng năng lực trung chuyển hàng hóa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Theo quyết định, đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến đón 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Ở giai đoạn đến 2050, con số này tăng lên 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm, tương đương quy mô các sân bay quốc tế hàng đầu khu vực.

Về quy mô hạ tầng, quy hoạch nêu rõ giai đoạn đầu sẽ hình thành hai đường cất – hạ cánh gồm:

07R/25L (kích thước 3.500 × 45 m)

06L/24R (4.000 × 45 m)

Khoảng cách giữa hai đường đạt gần 1.800 m, đáp ứng tiêu chuẩn khai thác tàu bay thân rộng. Đến năm 2050, sân bay sẽ được bổ sung thêm hai đường băng song song, nâng tổng số lên 4 đường cất – hạ cánh, kèm hệ thống đường lăn thoát nhanh, đèn tín hiệu tiếp cận CAT II và III theo chuẩn quốc tế.

Tổng nhu cầu sử dụng đất cho cảng và các khu phụ trợ vào năm 2050 ước khoảng 1.960 ha, trong đó 943,9 ha dành cho hạ tầng dân dụng, 940,9 ha cho khu bay dùng chung, và khoảng 75 ha cho khu vực an ninh, quốc phòng.

Về kết nối giao thông, quy hoạch xác định sân bay Gia Bình sẽ có tuyến cao tốc nối trực tiếp Hà Nội – Hải Phòng, cùng một ga đường sắt đô thị đặt tại khu nhà ga hành khách, kết nối với mạng lưới đường sắt quốc gia và tuyến đô thị hướng về Hà Nội. Đây được xem là yếu tố then chốt bảo đảm khả năng tiếp cận, khai thác đa phương thức và phát triển vùng đô thị vệ tinh xung quanh.

Bộ Xây dựng giao UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp rà soát, cập nhật quy hoạch sân bay vào các quy hoạch tỉnh, đồng thời kiểm soát vùng tĩnh không, cao độ xây dựng, hạ tầng kỹ thuật cấp điện – cấp nước – thoát nước, nhằm đảm bảo tính đồng bộ của toàn bộ khu vực.

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp Bắc Ninh trở thành cửa ngõ hàng không mới của miền Bắc, góp phần giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, logistics và bất động sản vùng Thủ đô mở rộng.