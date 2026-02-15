Chính thức: Một khu du lịch mới ở Ninh Bình mở cửa đón khách từ đúng mùng 1 Tết, giá vé từ 100.000đ

Ngay trong ngày đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, một điểm đến mới tại Ninh Bình đã chính thức mở cửa đón khách. Khu du lịch Thung Ui bắt đầu vận hành từ Mùng 1 Tết, bổ sung thêm lựa chọn tham quan – trải nghiệm trong vùng lõi Tràng An, nơi vốn đã rất sôi động vào dịp đầu xuân. Theo thông tin từ một số cơ quan báo chí địa phương, đây là sản phẩm du lịch mới được đầu tư bài bản, hướng đến mô hình sinh thái kết hợp văn hóa.

Ảnh Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ bảng giá do khu du lịch công bố, vé tham quan cơ bản dành cho người lớn là 150.000 đồng/lượt; trẻ em cao từ 1m đến 1,3m có mức giá 100.000 đồng; trẻ dưới 1m được miễn phí. Ngoài vé vào cổng, du khách có thể lựa chọn thêm các dịch vụ như thuyền tham quan hồ Ngọc (150.000 đồng/người), combo tham quan Thung Ui kết hợp đi thuyền (250.000 đồng/người lớn; 180.000 đồng với trẻ 1–1,3m) hoặc gói tham quan kèm ngâm chân thư giãn (200.000 đồng/người lớn). Các dịch vụ VIP như bao thuyền tối đa 3 giờ có giá 1.000.000 đồng, bao bè riêng là 2.000.000 đồng.

Theo thông tin từ một số trang du lịch và lữ hành, mức giá từ 100.000–250.000 đồng được xem là tương đương mặt bằng chung các điểm du lịch sinh thái có tổ chức tại Ninh Bình hiện nay. Việc phân chia theo chiều cao trẻ em cũng tương tự nhiều khu du lịch trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm khách gia đình.

Ảnh Báo Công Luận

Thung lũng hồ nước giữa không gian Tràng An

Thung Ui nằm trên địa bàn phường Tây Hoa Lư, trong không gian cảnh quan của Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Trích thông tin từ Cổng thông tin điện tử phường Tây Hoa Lư, khu vực này được định hướng phát triển thành không gian văn hóa – tâm linh kết hợp sinh thái, khai thác lợi thế địa hình thung lũng khép kín giữa núi đá vôi.

Điểm nhấn của Thung Ui là hồ Ngọc – mặt nước nằm giữa thung lũng, bao quanh bởi các dãy núi đá vôi đặc trưng của cố đô Hoa Lư. Theo thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình, khu vực này được đầu tư theo hướng giữ nguyên cảnh quan tự nhiên, bổ sung bến thuyền, lối đi, khu dịch vụ và các điểm check-in phục vụ du khách.

Ảnh VnEconomy

Khác với tuyến thuyền truyền thống tại Tràng An hay Tam Cốc – nơi du khách đi xuyên qua hệ thống hang động dài, trải nghiệm tại Thung Ui thiên về tham quan ngắn, chụp ảnh, thư giãn và các hoạt động nhẹ như ngâm chân, mặc cổ phục chụp hình. Theo một số bài viết giới thiệu điểm đến mới đăng tải trên Vietnamnet và Dân Việt, nhiều du khách trẻ ví nơi đây như “phim trường cổ trang” giữa lòng Ninh Bình nhờ không gian núi – nước hài hòa, ít ồn ào.

Thông tin từ Báo Chính phủ cho biết Thung Ui là một trong những sản phẩm du lịch mới được địa phương và doanh nghiệp phối hợp xây dựng nhằm đa dạng hóa hệ sinh thái du lịch Tràng An, giảm áp lực cho các điểm đã quá đông khách vào mùa cao điểm. Điều này cho thấy vai trò bổ trợ thay vì cạnh tranh trực tiếp với các tuyến di sản truyền thống.

Ảnh Trung tâm Xúc tiến du lịch Ninh Bình

Việc chính thức mở cửa từ đúng Mùng 1 Tết Bính Ngọ được xem là động thái tận dụng cao điểm du lịch đầu năm. Theo thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình, lượng khách đến địa phương thường tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt tại các điểm như Tràng An, Bái Đính và Hoa Lư.

Trong bối cảnh đó, Thung Ui được kỳ vọng sẽ góp phần giãn bớt áp lực cho các điểm trung tâm, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho du khách muốn tìm không gian yên tĩnh hơn. Theo một số bài viết tổng hợp trên Vietnam.vn, khu vực này có vị trí thuận lợi, cách chùa Bái Đính chỉ vài km, thuận tiện kết hợp trong lịch trình một ngày.

Nếu có kế hoạch tham quan Thung Ui dịp đầu xuân, du khách nên lựa chọn khung giờ sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nắng và có ánh sáng đẹp cho chụp ảnh. Do đây là điểm đến mới, lượng khách có thể tăng nhanh vào cuối tuần hoặc dịp lễ, vì vậy nên theo dõi thông tin cập nhật từ đơn vị vận hành trước khi đi.

