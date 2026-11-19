Dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 7.918 m², với tổng mức đầu tư hơn 169,46 tỷ đồng

Chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), sáng 18/11, UBND phường Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án Khu văn hóa thể thao phường Hồng Bàng.

Dự án Khu văn hóa thể thao phường Hồng Bàng thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp II, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 7.918 m², với tổng mức đầu tư hơn 169,46 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2028, thời gian thi công dự kiến trong 420 ngày.

Công trình được đầu tư với các hạng mục chính gồm: Khối nhà văn hóa, thể thao 3 tầng có diện tích xây dựng khoảng 2.292 m², được bố trí sân thi đấu trung tâm và 2 khán đài với sức chứa khoảng 636 khán giả.

Ngoài không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, công trình còn có các phòng chức năng phục vụ tập luyện, đào tạo và phát triển năng khiếu như phòng vận động viên, phòng kỹ thuật, phòng mỹ thuật, phòng nhiếp ảnh và phòng khiêu vũ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công (Ảnh: UBND TP Hải Phòng)

Khối bể bơi có mái che 2 tầng có diện tích xây dựng khoảng 925 m², gồm 1 bể bơi dành cho người lớn với 6 làn bơi tiêu chuẩn và 1 bể bơi dành cho trẻ em. Hệ thống được thiết kế theo công nghệ hiện đại, hướng tới khả năng khai thác, phục vụ nhu cầu bơi lội quanh năm.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ, bao gồm: sân, đường giao thông nội bộ, bể nước phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục phụ trợ khác, bảo đảm tính đồng bộ, an toàn và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Khu văn hóa thể thao phường Hồng Bàng không chỉ là một công trình xây dựng cơ bản mà còn là thiết chế văn hóa, thể thao quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của địa phương.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình không chỉ hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của phường mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp.

Đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) Phạm Văn Đoan ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc phường cùng sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn của Nhân dân khu vực dự án trong công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất, Chủ tịch UBND phường đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường là Chủ đầu tư cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc vai trò quản lý dự án; thường xuyên bám sát công trường, đôn đốc, giám sát chặt chẽ về chất lượng, tiến độ và nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các đơn vị nhà thầu thi công và tư vấn giám sát tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị hiện đại; tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật.

Đặc biệt, phải đặt công tác an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường lên hàng đầu, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư xung quanh.

Đối với các phòng, ban chuyên môn của phường, cấp ủy chi bộ và tổ dân phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn để các đơn vị thi công triển khai dự án thuận lợi, an toàn.