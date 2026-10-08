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Chính thức khởi công cây cầu gần 2.200 tỷ đồng sở hữu thiết kế đặc biệt, sử dụng công nghệ lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam

THẾ ANH
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Cầu Trà Khúc 1 mới tại Quảng Ngãi áp dụng kết cấu dây võng tự neo - công nghệ lần đầu tiên được thiết kế và xây dựng tại Việt Nam.

- Ảnh 1.

Sáng 8/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 mới. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, nối phường Nghĩa Lộ ở phía nam với phường Trương Quang Trọng ở phía bắc. Tổng chiều dài công trình khoảng 830 m, trong đó phần cầu dài hơn 577 m, rộng 28 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, vỉa hè và đài vọng cảnh.

Đây là công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt, có thiết kế ba vòng tròn thép nối tiếp nhau, gợi hình ảnh những “bờ xe nước” từng gắn với sông Trà Khúc. Đáng chú ý, cầu áp dụng kết cấu dây võng tự neo - công nghệ lần đầu tiên được thiết kế và xây dựng tại Việt Nam, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao.

Phương án kiến trúc cầu được lựa chọn thông qua cuộc thi tuyển rộng rãi trong nước. Phương án đoạt giải Nhất mang tên “Dấu ấn sông Trà”, lấy cảm hứng từ bờ xe nước, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực.

- Ảnh 2.

Cầu Trà Khúc 1 áp dụng kết cấu dây võng tự neo - công nghệ lần đầu tiên được thiết kế và xây dựng tại Việt Nam.

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Phía nam cầu kết nối với vòng xoay Quang Trung – Bà Triệu – Hai Bà Trưng. Một phần khách sạn Sông Trà và vườn hoa Ba Tơ sẽ được giải tỏa để tổ chức giao thông, bảo đảm hài hòa cảnh quan. Tại nút giao với đường Tôn Đức Thắng, dự án bố trí hầm chui rộng 11,5 m, cao 3,5 m nhằm tránh xung đột giao thông.

Đầu cầu phía bắc được xây lệch 11 độ so với cầu cũ, kết nối vào vòng xoay mới tại giao điểm các tuyến Trần Văn Trà – Hoàng Sa – Nguyễn Văn Linh – Tế Hanh. Toàn bộ khách sạn Mỹ Trà sẽ được giải tỏa, trong khi cây đa di sản được giữ nguyên để làm đảo giao thông. Sau khi công trình mới hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 cũ sẽ được tháo dỡ.

- Ảnh 3.

Cầu Trà Khúc 1 có thiết kế ba vòng tròn thép nối tiếp nhau, gợi hình ảnh những “bờ xe nước” từng gắn với sông Trà Khúc. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Dự án được HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư tháng 9/2022 và điều chỉnh tháng 12/2023.

Hiện Quảng Ngãi có 7 cầu bắc qua sông Trà Khúc, gồm Cổ Lũy, Trà Khúc 2, Trà Khúc 1, Thạch Bích, Phước Lộc, cầu đường sắt Trường Xuân và cầu Trà Khúc thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Ngoài ra, công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc còn có hạng mục cầu, kết hợp chức năng thủy lợi và giao thông.

Tags

sông trà khúc

Quảng Ngãi

Neo

cây cầu

khởi công cây cầu

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