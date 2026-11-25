Sự kiện TECHFEST Hưng Yên 2026 dự kiến sẽ có từ 200 gian hàng trưng bày công nghệ trực tiếp; 30.000 lượt tham dự trực tiếp...

Sáng 25/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ phát động Ngày hội Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 (TECHFEST Hưng Yên 2026) với chủ đề "Mạch nguồn văn hiến - Sức bật công nghệ".

Sự kiện chính thức diễn ra trong hai ngày 7-8/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên và không gian mở phụ cận Quảng trường Hưng Yên, phường Phố Hiến.

Sự kiện có quy mô 200 gian hàng thuộc 08 không gian đổi mới sáng tạo, dự kiến đón 20.000-30.000 lượt khách tham quan trong hai ngày tham dự. Chương trình giới thiệu, trình diễn các sản phẩm, giải pháp khoa học và công nghệ ứng dụng được trong thực tiễn; đồng thời kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng khởi nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Lễ phát động TECHFEST Hưng Yên 2026 diễn ra sáng 25/11.

Điểm nhấn 200 gian hàng - 8 không gian đổi mới sáng tạo

Điểm nhấn của TECHFEST Hưng Yên 2026 là 200 gian hàng tổ chức theo 08 không gian đổi mới sáng tạo, tương ứng các lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng công nghệ của tỉnh.

Không gian Công nghiệp và công nghệ tiên tiến giới thiệu các giải pháp robot, tự động hóa, thị giác máy tính, in 3D, công nghệ vật liệu và mô hình nhà máy tương lai.

Không gian AI và công nghệ số tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý AI tiếng Việt, phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình, phần mềm quản trị và an toàn thông tin.

Không gian Nông nghiệp thông minh giới thiệu công nghệ giống, cảm biến, nông nghiệp số, bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi giá trị.

Không gian Tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý tài nguyên nước, tái chế, vật liệu sinh học và tận dụng phụ phẩm.

Không gian Y tế và sức khỏe giới thiệu thiết bị theo dõi sức khỏe, giải pháp y tế số, tư vấn từ xa và công nghệ chăm sóc cộng đồng.

Không gian Giáo dục và phát triển con người giới thiệu giáo dục STEM, robot học đường, học liệu số, ứng dụng AI trong dạy học và các hoạt động thực hành khoa học.

Không gian Thương mại, logistics và kinh tế số giới thiệu giải pháp kho vận thông minh, quản trị đơn hàng, thanh toán số, thương mại điện tử và quản lý chuỗi cung ứng.

Không gian Văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo tập trung vào số hóa di sản, công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường, nội dung số, thiết kế sáng tạo và cách tiếp cận mới với văn hóa, du lịch và làng nghề truyền thống.

Ban Tổ chức ưu tiên các sản phẩm, thiết bị, mô hình trình diễn được tại chỗ để khách tham quan "xem được – thử được – hiểu được".

Mở rộng cơ hội kết nối đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ

Mục tiêu xuyên suốt của TECHFEST Hưng Yên 2026 là cầu nối nhu cầu ứng dụng công nghệ với năng lực nghiên cứu, cung ứng giải pháp và nguồn lực đầu tư.

Với doanh nghiệp công nghiệp và sản xuất, sự kiện là nơi tìm giải pháp nâng năng suất, kiểm soát chất lượng, tự động hóa, chuyển đổi số và phát triển xanh. Với hợp tác xã, cơ sở chế biến và doanh nghiệp nông nghiệp, đây là dịp tiếp cận công nghệ bảo quản, chế biến, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và mở rộng thị trường. Với cộng đồng khởi nghiệp và các nhóm nghiên cứu, đây là nơi giới thiệu sản phẩm, nhận phản hồi thị trường, tìm đối tác và thử nghiệm công nghệ.

Ngoài khu gian hàng, chương trình có 01 diễn đàn chính sách cấp cao và 08 hội thảo chuyên đề, cùng các phiên kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư và tổ chức đồng hành. Nội dung tập trung vào doanh nghiệp công nghệ, kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp giá trị gia tăng, nhân lực chất lượng cao và phát huy di sản trong kỷ nguyên số.

Các tập đoàn, ngân hàng, quỹ đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được mời đồng hành qua nhiều hình thức: chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chuyên môn, nêu nhu cầu công nghệ, hỗ trợ nguồn lực và kết nối đầu tư – thương mại.

Các cơ hội hợp tác hình thành tại sự kiện được Ban Tổ chức theo dõi tiếp tại các mốc 7, 30, 90 và 180 ngày sau TECHFEST, tùy nhu cầu và mức độ sẵn sàng của các bên, để chuyển những trao đổi ban đầu thành hợp tác và ứng dụng cụ thể.

Bên cạnh đó, sự kiện còn mở cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ cho học sinh, sinh viên, giáo viên, gia đình và người dân thông qua các hoạt động lập trình, robot học đường, ứng dụng AI tiếng Việt, mô phỏng quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và khám phá di sản số. Chương trình đưa kiến thức công nghệ đến gần công chúng bằng cách trực quan, dễ hiểu và có tương tác, nhất là với người trẻ.



