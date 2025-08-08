Tương lai của chương trình vẫn còn chưa chắc chắn vì Lầu Năm Góc và Nhà Trắng lo ngại rằng việc phát triển F/A-XX có thể làm chậm tiến độ phát triển máy bay chiến đấu F-47 dành cho Không lực Hoa Kỳ (USAF).

Hình ảnh về máy bay mới đã xuất hiện trong mục "Hàng không Hải quân" trên trang web chính thức của Northrop Grumman, nhưng ngày công bố chính xác vẫn chưa được biết.

Hiện tại, rất khó để đánh giá độ chính xác của bản phác thảo ý tưởng được trình bày vì nó có nhiều điểm chung với các hình ảnh trực quan trước đây của công ty, được tạo ra như một phần của chương trình Chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo dành cho USAF.

Hình ảnh cho thấy máy bay có khung thân lớn, nhưng do ảnh bị cắt nên rất khó xác định cấu hình của cánh. Cửa hút gió được tích hợp vào phần thân trên, ngay phía sau buồng lái, gợi ý một thiết kế thấp. Rõ ràng là sẽ có một cửa hút gió đối xứng ở phía bên kia, mặc dù không nhìn thấy được.

Mũi máy bay to và nhọn. Trong số những chi tiết đặc trưng của tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay, bánh xe kép của càng đáp phía trước là điểm đáng chú ý.

Tương lai của tiêm kích hạm F/A-XX vẫn còn chưa thực sự rõ ràng.

Chương trình F/A-XX là sáng kiến của Hải quân Hoa Kỳ nhằm tạo ra máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu nhằm thay thế F/A-18E/F Super Hornet và bổ sung cho F-35C vào những năm 2030.

Mặc dù dự án này mang cùng tên với một sáng kiến tương tự của Không lực Hoa Kỳ, nhưng mục tiêu, yêu cầu và thông số kỹ thuật của nó lại khác biệt đáng kể. Nhu cầu về một loại máy bay như vậy lần đầu tiên được xác định vào tháng 6 năm 2008.

Máy bay chiến đấu mới phải có khả năng hoạt động hiệu quả trong điều kiện phòng không mạnh mẽ của đối phương và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau: từ tiếp nhiên liệu trên không và trinh sát cho đến giám sát, chỉ định mục tiêu và tác chiến điện tử.

Hải quân Mỹ đang xem xét nhiều lựa chọn cấu hình nền tảng khác nhau - cả mô hình có người lái và không người lái hoặc tùy chọn có người lái để đảm bảo khả năng thích ứng tối đa với các điều kiện chiến đấu trong tương lai.

Vào tháng 3, có thông báo về việc Lockheed Martin đã rút khỏi cuộc thi, chỉ còn lại hai công ty tham gia chương trình đó là Northrop Grumman và Boeing.

Đối với Northrop Grumman, đây là dự án máy bay chiến đấu trên tàu sân bay đầu tiên kể từ chiếc F-14 Tomcat huyền thoại. Đối với Boeing, chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này có thể là một bước tiến tới vị thế độc quyền trong việc sản xuất tiêm kích thế hệ thứ sáu cho Hoa Kỳ.

Theo Aviationist



