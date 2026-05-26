Chính thức bàn giao mốc giới tại loạt xã để triển khai siêu tuyến đường 16 làn xe, trị giá 6 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Chiều 25/5, tại trụ sở UBND xã Thường Tín, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, CTCP Tư vấn đo đạc địa chính, UBND các xã Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc cùng Tập đoàn Vingroup đã tổ chức bàn giao, tiếp nhận mốc giới đại diện tại dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Tại buổi bàn giao, đại diện CTCP Tư vấn đo đạc địa chính cho biết, căn cứ bản vẽ phương án, vị trí tuyến tỷ lệ 1/500 và bản định vị mốc giới, đơn vị đã xây dựng phương án thi công, được Tập đoàn Vingroup xác nhận và triển khai cắm mốc ngoài thực địa tại 3 xã.

Cụ thể, xã Thường Tín có diện tích đất thu hồi khoảng 36,05 ha với tổng số 106 mốc; xã Hồng Vân có 11,43 ha với 52 mốc; xã Thượng Phúc có 29,68 ha với 74 mốc.

Việc tổ chức cắm, bàn giao và tiếp nhận mốc giới được xem là cơ sở quan trọng để các đơn vị chuyên môn và địa phương tiếp tục triển khai cắm các mốc chi tiết theo từng khu dân cư, hộ gia đình dọc tuyến Quốc lộ 1A, bảo đảm thuận lợi cho các bước tiếp theo của dự án.

Quang cảnh buổi bàn giao mốc giới (ảnh: Báo Hà Nội Mới).

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, ban và đơn vị liên quan cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm bảo đảm công tác giao nhận mốc giới được thực hiện khoa học, thuận tiện, phục vụ hiệu quả quá trình giải phóng mặt bằng.

Theo các đơn vị liên quan, việc định vị và bàn giao mốc giới giữa các bên là bước quan trọng phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và địa phương trong quá trình hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Trước đó, sáng 19/5, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup khởi công dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Khu vực phía Nam Hà Nội được đánh giá có vị trí chiến lược, là đầu mối kết nối Thủ đô với nhiều trung tâm kinh tế lớn trên cả nước. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội thường xuyên trong tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến năng lực lưu thông, phát triển logistics cũng như tổ chức không gian đô thị.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn cho khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Toàn cảnh QL1A hiện tại (ảnh: Văn Đoan).

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng (tương đương gần 6 tỷ USD). Tuyến đường được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, kết hợp giữa phát triển hạ tầng giao thông với chỉnh trang, tái thiết đô thị và mở rộng không gian kinh tế đô thị.

Theo quy hoạch, trục đường có mặt cắt ngang lên tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn đường song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80km/h. Dự kiến đến năm 2027, dự án sẽ hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo Quy hoạch.

Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành các cực tăng trưởng mới, mở rộng dư địa phát triển dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị trong thời gian tới.