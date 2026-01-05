Chính sách mới nhất 2026 của VinFast

VinFast công bố triển khai chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" năm 2026. Với 3 chính sách hấp dẫn: "mua xe 0 đồng" trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc - đổi pin,

Chương trình được triển khai trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2026. Trong đó, chính sách "Mua xe 0 đồng" giúp tất cả người dân có thể sở hữu ngay ô tô, xe máy điện VinFast với 0 đồng vốn đối ứng ban đầu.

Đồng thời, VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô tô VF 8, VF 9; và 6% giá xe đối với tất cả các mẫu xe máy cùng các dòng ô tô phổ thông còn lại, bao gồm các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và dòng xe Green.

Riêng với các dòng xe máy đổi pin dự kiến sẽ được bán ra thị trường trong Quý I/2026, VinFast sẽ miễn phí đổi pin cho khách hàng trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.

Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 30/6/2027 với ô tô và đến hết ngày 31/5/2027 với xe máy. Ô tô của các đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải sẽ được miễn phí sạc pin trong khung giờ thấp điểm và giảm giá 50% trong khung giờ cao điểm.

Tính đến hết tháng 11/2025, VinFast đã bán ra tổng cộng 147.450 xe ô tô điện các loại, dẫn đầu tuyệt đối tại thị trường nội địa. Với lượng xe xuất xưởng đạt mức kỷ lục trong tháng 12 - gần 26.000 xe xuất xưởng, cán mốc 200.000 xe cả năm, dự kiến VinFast sẽ kết thúc năm 2025 với doanh số và thị phần cao nhất trong lịch sử ngành ô tô Việt Nam.



