Chinh phục biển mây ở Bạch Mộc Lương Tử.

Bạch Mộc Lương Tử nằm giữa ranh giới tự nhiên của 2 xã là Sin Suối Hồ (Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) và Sàng Ma Sao (Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Bạch Mộc Lương Tử là tên mỹ miều do các du khách đặt, chứ thực chất dãy núi hùng vĩ này còn mang tên khác là Kỳ Quan San do người dân địa phương gọi. Dãy núi có độ cao 3.046m so với mực nước biển và đứng thứ 4 trong top 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Bạch Mộc Lương Tử còn là một trong những địa điểm "săn" mây tuyệt đẹp, thu hút đông đảo cộng đồng đam mê “xê dịch” và trekking thời gian gần đây.

Thời điểm lý tưởng trekking ở Bạch Mộc Lương Tử là từ giữa tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Vì đây là khoảng thời gian mùa đông rất đẹp và hoàn hảo để leo núi. Nếu các du khách muốn “săn" biển mây bồng bềnh thì đây là cơ hội cho các bạn. Nắng vàng nhẹ, trời khá xanh, những tầng ánh bạc, khiến bạn ngỡ như đang lạc trên 9 tầng mây.

Tuy nhiên, leo núi Bạch Mộc Lương Tử vào mùa đông từ tháng 12 đến tháng 1, cũng là một ý kiến không hề tồi, vì lúc này các tỉnh miền núi phía Bắc ngoài mây ra, còn có “đặc sản" là tuyết. Với những du khách chưa lần nào được ngắm tuyết rơi thì ngọn núi này là một gợi ý lý tưởng.

Bạch Mộc Lương Tử có gì hấp dẫn du khách?

Không phải ngẫu nhiên mà Bạch Mộc Lượng Tử được nhiều “trekker" rất yêu thích, bởi trong suốt dọc hành trình, cung đường trekking Bạch Mộc Lượng Tử đã tạo nên một sức hút vô cùng khó cưỡng. Phần lớn, cả quá trình chinh phục núi Bạch Mộc Lương Tử chỉ có đi lên và một chút ít đường bằng phẳng. Vì thế, hành trình sẽ chia làm 2 đoạn khá dài và mệt mỏi là đường dài (khoảng 2km), và dốc từ 1.600m, có đoạn dốc tới 2.100m.

Đây là đỉnh núi cao với biển mây vờn quanh núi tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ bậc nhất vùng núi Tây Bắc.

Đường đi lên không hề dễ dàng, du khách phải băng qua nhiều ruộng ngô, bãi chăn trâu bò của người dân tộc Mông bản địa, nên việc bạn bị “ngập sình" là điều khó tránh khỏi. Sau đó, bạn phải vượt qua những đỉnh núi cao, những con đường dọc sống núi đá đầy cheo leo.

Chặng đường càng về cuối, khiến nhiều du khách dần đuối sức, nhưng mọi người đều cần mẫn vượt qua những dốc đá cheo leo, hay xuyên qua những cánh rừng già, bò trườn “đủ các kiểu” trên dãy đá rêu phong. Đây đúng là sự thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. Và cuối cùng, “quả ngọt” dành cho những cố gắng gian khổ cũng đã đến khi ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử dần dần hiện ra trước mắt.

Chinh phục biển mây ở Bạch Mộc Lương Tử.

Một vài lưu ý khi chinh phục Bạch Mộc Lương Tử

Hành trình “trekking” trên đồi núi Bạch Mộc Lương Tử không dễ dàng như ở các vùng đồng bằng, vì thế du khách cần có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nào là từ thời tiết, tâm lý, cho đến cả hành trang mang theo để đảm bảo chuyến đi không gặp trở ngại.

Thời tiết: Do thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến chuyến đi leo núi ở Bạch Mộc Lương Tử, nên bạn cần xem dự báo thời tiết trước khi đi từ 3 đến 5 ngày. Việc này giúp du khách có sự chuẩn bị hợp lý, đồng thời kịp đưa ra những quyết định đúng đắn như huỷ vé, hay tour do đúng ngày mưa lũ, sạt lở.

Bạn cần chuẩn bị kỹ áo ấm khi chinh phục Bạch Mộc Lương Tử.

Thể lực và tâm lý vững vàng: Điều chắc chắn và dĩ nhiên leo núi là bộ môn yêu cầu cho sức khoẻ thật sự, đây hoàn toàn không phải là trải nghiệm cho người ít lao động hay sức khoẻ yếu. Ngoài ra, những bạn thường mắc bệnh về tim mạch, huyết áp,... thì không nên đưa bản thân vào tình thế nguy hiểm khi bạn không đủ sức khoẻ để trekking. Chính vì lý do đó mà những ngày trước khi leo núi, bạn cần phải rèn luyện thể lực bằng những bài tập cơ bản như chạy bộ, đi bộ, leo cầu thang,... ngủ đủ giấc và “sạc năng lượng " bằng cách ăn uống, đảm bảo ngay ngày “trekking” Bạch Mộc Lương Tử, bạn phải đủ 100% thể lực.

Thực phẩm: Độ dài cung đường trekking Bạch Mộc Lương Tử là 30km, và chuyến đi phải mất từ 3 đến 4 ngày, vì thế bắt buộc bạn phải mang theo lương thực.

Thuốc, dụng cụ y tế sơ cứu: Không ai biết trước tai nạn bất ngờ có thể xảy ra, thuốc men cơ bản như cảm cúm, hạ sốt, các loại băng gạc y tế, thuốc sát trùng, thuốc chống côn trùng, muỗi đốt,... là điều cần thiết.

Vật dụng chuyên dụng leo núi: Bạn cần chuẩn bị những bộ đồ chuyên dụng cho dân đi phượt. Quần áo nên chọn chất liệu tốt thoải mái, co giãn tốt, thấm mồ hôi, và có các đường bo ở ống tay, ống chân, hay cổ để tránh muỗi có thể bay vào người. Bên cạnh đó, bạn nên chuẩn bị một đôi giày tốt để không bị phỏng rộp chân, hay cây gậy chống đường, đèn pin,... Đặc biệt, nếu du khách đi vào mùa đông phải mang theo áo ấm, găng tay, tất, miếng dán nhiệt và thảm cách nhiệt trải nền khi ngủ, bởi vì nhiệt độ trên đỉnh núi rất thấp.