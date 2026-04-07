Chính phủ nhiệm kỳ mới có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ

Thu Giang |

Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đã được Quốc hội thông qua sáng 7/4. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ.

Phiên họp sáng 7/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: VGP

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/4, Quốc hội họp riêng, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 488/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,6% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 488/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,6% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, Quốc hội quyết nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngay sau khi được bầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.


Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt "nghi phạm" thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
