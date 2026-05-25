HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chính phủ đồng ý giao VEC triển khai dự án mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình quy mô 6 làn xe

Tuấn Lương
|

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được Chính phủ giao là cơ quan chủ quản Dự án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 6 làn xe.

- Ảnh 1.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hiện nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có ý kiến về Dự án mở rộng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính về việc giao VEC là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án mở rộng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo quy định của pháp luật về đầu tư công. VEC chịu trách nhiệm rà soát, tính toán kỹ quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, chủ động bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án.

Ngân sách trung ương bố trí cho dự án không vượt quá 100 tỷ đồng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống tiêu cực, lãng phí theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính và VEC chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo, đề xuất, kiến nghị và hiệu quả đầu tư của dự án.

Trước đó, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của bộ ngành, địa phương, ngày 5-5-2026, trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho rằng, việc giao cho VEC là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo Luật Đầu tư công với cơ cấu nguồn vốn hỗn hợp, có sự tham gia của ngân sách nhà nước đầu tư mở rộng dự án theo hình thức đầu tư công là có cơ sở pháp lý.

Đối chiếu vào quy định pháp luật và thực tiễn, theo Bộ Tài chính, tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hiện đang thuộc thẩm quyền quản lý, vận hành, thu phí của VEC và không phân cấp cho địa phương quản lý. Việc tiếp tục giao cho VEC sẽ có nhiều thuận lợi trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các điều kiện vừa khai thác vừa thi công mở rộng.

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của VEC, dự án đường bộ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1) đã được hoàn thành, đưa vào khai thác toàn tuyến từ năm 2012 với quy mô mặt đường 4 làn xe; phạm vi giải phóng mặt bằng, nền đường và cầu, cống trên tuyến được đầu tư với quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh; toàn bộ quỹ đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng nhà nước đã giao cho VEC sử dụng để đầu tư dự án.

Để đồng bộ với các tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cao Bồ - Mai Sơn, trên cơ sở tính toán và dự báo nhu cầu vận tải của tư vấn, VEC đề xuất mở rộng toàn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo quy hoạch (khoảng 50km) và quy mô phân kỳ đầu tư: Trong năm 2027, hoàn thành đầu tư mở rộng dự án 6 làn xe; Sau năm 2038, nghiên cứu đầu tư mở rộng dự án theo quy mô quy hoạch đối với đoạn Cầu Giẽ - Phú Thứ lên 10 làn xe.

Tags

dự án

chính phủ

vec

cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

tuyến đường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại