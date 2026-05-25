Chính phủ đồng ý giao VEC triển khai dự án mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình quy mô 6 làn xe

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hiện nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có ý kiến về Dự án mở rộng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính về việc giao VEC là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án mở rộng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo quy định của pháp luật về đầu tư công. VEC chịu trách nhiệm rà soát, tính toán kỹ quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, chủ động bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án.

Ngân sách trung ương bố trí cho dự án không vượt quá 100 tỷ đồng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống tiêu cực, lãng phí theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính và VEC chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo, đề xuất, kiến nghị và hiệu quả đầu tư của dự án.

Trước đó, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của bộ ngành, địa phương, ngày 5-5-2026, trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho rằng, việc giao cho VEC là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo Luật Đầu tư công với cơ cấu nguồn vốn hỗn hợp, có sự tham gia của ngân sách nhà nước đầu tư mở rộng dự án theo hình thức đầu tư công là có cơ sở pháp lý.

Đối chiếu vào quy định pháp luật và thực tiễn, theo Bộ Tài chính, tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hiện đang thuộc thẩm quyền quản lý, vận hành, thu phí của VEC và không phân cấp cho địa phương quản lý. Việc tiếp tục giao cho VEC sẽ có nhiều thuận lợi trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các điều kiện vừa khai thác vừa thi công mở rộng.

Theo báo cáo của VEC, dự án đường bộ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1) đã được hoàn thành, đưa vào khai thác toàn tuyến từ năm 2012 với quy mô mặt đường 4 làn xe; phạm vi giải phóng mặt bằng, nền đường và cầu, cống trên tuyến được đầu tư với quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh; toàn bộ quỹ đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng nhà nước đã giao cho VEC sử dụng để đầu tư dự án.

Để đồng bộ với các tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cao Bồ - Mai Sơn, trên cơ sở tính toán và dự báo nhu cầu vận tải của tư vấn, VEC đề xuất mở rộng toàn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo quy hoạch (khoảng 50km) và quy mô phân kỳ đầu tư: Trong năm 2027, hoàn thành đầu tư mở rộng dự án 6 làn xe; Sau năm 2038, nghiên cứu đầu tư mở rộng dự án theo quy mô quy hoạch đối với đoạn Cầu Giẽ - Phú Thứ lên 10 làn xe.