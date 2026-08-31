Hai cá thể chim thiên đường đuôi trắng bất ngờ xuất hiện tại một trang trại ở phía Tây ngoại thành Hà Nội. Chúng được cho là đang trên hành trình di cư, chỉ dừng chân trong thời gian ngắn, rồi không còn được ghi nhận vào ngày hôm sau.
Chim thiên đường trắng trong bộ ảnh là chim trống trưởng thành thuộc nhóm đớp ruồi thiên đường (Terpsiphone), nổi bật với bộ lông trắng, đầu đen ánh xanh, vòng mắt xanh và hai lông đuôi giữa kéo dài như dải lụa. Chim chủ yếu ăn côn trùng, thường sống ở rừng, bìa rừng, vùng cây bụi và những khu vực có nhiều cây xanh. Tại Việt Nam, nhóm chim này được ghi nhận ở nhiều vùng; ở Bắc Bộ có các quần thể xuất hiện theo mùa di cư.