Liên quan đến đường dây cưỡng đoạt tài sản do Hồ Thành Được (còn gọi là Được “Đất Bắc”, SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu, Công an TPHCM đã vạch rõ nhiều thủ đoạn tinh vi trong hoạt động “đòi nợ thuê” núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ khiến người dân khiếp sợ.

Clip do PC02 thực hiện.

Vỏ bọc của băng nhóm đòi nợ thuê

Theo điều tra của Công an, băng nhóm của Được chỉ đạo thành lập nhiều pháp nhân như Công ty Mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, do người khác đứng tên đại diện pháp luật.

Trên các trang giới thiệu, họ quảng bá hoạt động mua bán và “thu hồi nợ” như dịch vụ hợp pháp, uy tín, chuyên nghiệp, nhằm che giấu hành vi đòi nợ thuê trái pháp luật.

Trước khi bị bắt, Được “Đất Bắc” là một TikToker khá nổi tiếng với kênh thu hút gần 300.000 người theo dõi. Nhóm này thường đăng clip quay cảnh đòi nợ, có lời lẽ hăm dọa, lời thoại đậm tính cưỡng ép, nhằm khuếch trương thanh thế và gây ấn tượng “không dễ đụng” trong giới mua bán nợ.

Hình ảnh đòi nợ của các đối tượng dùng để chia sẻ trên MXH.

Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ “giả cách”, Được chỉ đạo nhân viên mặc đồng phục, sử dụng ô tô có logo công ty đến nhà con nợ la hét, gây áp lực tâm lý, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt để buộc trả tiền.

Một số đàn em được phân công ghi lại toàn bộ quá trình đòi nợ, sau đó cắt ghép thành clip đăng lên mạng xã hội do Được quản lý. Đây không chỉ là cách bôi xấu con nợ, gây áp lực tâm lý buộc họ phải trả tiền, mà còn là chiêu tiếp thị thu hút khách hàng mới ký hợp đồng thu hồi nợ.

Ngoài xuất hiện tại nhà nợ, nhóm này còn dùng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện liên tục để uy hiếp tinh thần, thậm chí gửi “thông báo nợ” đến nơi làm việc hoặc người thân của nạn nhân để tạo sức ép trả nợ thay.

Dụng cụ, trang phục các đối tượng dùng khi đòi nợ.

Theo cơ quan điều tra, các thủ đoạn trên khiến người đi vay vừa chịu áp lực tâm lý, vừa bị uy hiếp về hình ảnh cá nhân, dẫn tới nhiều người buộc phải trả tiền mà không qua cơ chế pháp luật. Đây là mô hình “đòi nợ thuê trá hình” rất nguy hiểm, dễ biến tướng thành cưỡng đoạt tài sản.

Không khoan nhượng, không vùng cấm với đòi nợ thuê

Theo cơ quan chức năng, khác với hoạt động mua bán nợ hợp pháp, nơi khoản nợ được mua đứt bán đoạn theo giá thỏa thuận, các đối tượng trong chuyên án đã lập doanh nghiệp để hợp thức hóa hành vi đòi nợ thuê. Thủ đoạn phổ biến là ký các hợp đồng “mua bán nợ” giả cách, trong đó bên mua không trả tiền mua nợ mà chỉ nhận thu hồi và hưởng từ 10–50% số tiền đòi được.

Sau khi ký hợp đồng, nhóm đối tượng tổ chức lực lượng “thu hồi nợ”, mặc đồng phục, sử dụng ô tô gắn logo doanh nghiệp, nhiều lần kéo đến nhà con nợ la lối, gây sức ép tâm lý.

Tang vật thu được từ vụ án.

Đáng chú ý, thay vì sử dụng bạo lực trực tiếp, các đối tượng khai thác triệt để sức mạnh của mạng xã hội: quay clip quá trình đòi nợ, cắt ghép rồi đăng tải công khai nhằm bôi nhọ, làm nhục nạn nhân, buộc họ phải trả tiền để tránh tai tiếng.

Theo cơ quan điều tra, chính lớp vỏ pháp nhân doanh nghiệp cùng hợp đồng dân sự giả cách đã khiến nhiều người nhầm tưởng đây là hoạt động hợp pháp, trong khi bản chất là cưỡng đoạt tài sản có tổ chức.

Từ thực tế điều tra, Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các dịch vụ thu hồi nợ núp bóng doanh nghiệp. Dấu hiệu dễ nhận biết là doanh nghiệp không mua nợ bằng tiền thật mà chỉ “ăn chia” theo kết quả đòi được; yêu cầu cho phép quay phim, đăng tải hình ảnh con nợ; hoặc cam kết “đòi bằng mọi cách”.

Các đối tượng cầm trong vụ án bị triệt phá.

Công an TP.HCM khẳng định, không khoan nhượng với tội phạm núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng hoạt động mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản. Người dân được khuyến cáo không thuê, không tiếp tay cho dịch vụ đòi nợ thuê trái pháp luật.

Với người đang nợ, khi bị đe dọa, khủng bố tinh thần, người dân cần bình tĩnh, không thỏa hiệp, không đưa tiền. Việc nhượng bộ không chỉ khiến thiệt hại chồng chất mà còn tiếp tay cho tội phạm. Thay vào đó, cần lưu giữ đầy đủ chứng cứ như tin nhắn, cuộc gọi, clip, hình ảnh và trình báo ngay cho cơ quan Công an.

Các chuyên gia pháp lý cũng lưu ý, việc thuê các tổ chức đòi nợ trái phép có thể khiến chính chủ nợ liên đới trách nhiệm hình sự, nếu biết rõ hành vi vi phạm nhưng vẫn tiếp tay.