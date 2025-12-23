Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án và đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tâm (SN 1995, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tâm tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Tâm được xác định là kẻ dùng dao đâm ông N.A.K. (SN 1980), bảo vệ giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, khiến nạn nhân tử vong vào tối 20/12.

Theo Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, ngay trong đêm xảy ra vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn và khẩn trương truy tìm thủ phạm.

Đến rạng sáng 22/12, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Minh Tâm khi hắn đang lẩn trốn tại phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kẻ này được xác định có tiền án và mới chấp hành xong án phạt tù. Sau khi gây án, Tâm đã ném hung khí tại khu vực gần Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan điều tra cho biết, sau khi bỏ trốn, Tâm mang xe máy đi cầm cố, đồng thời vay mượn tiền của nhiều người với ý định tìm đường sang Campuchia. Tuy nhiên, kế hoạch chưa kịp thực hiện thì đối tượng đã bị bắt giữ.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h40 ngày 20/12, ông N.A.K. (45 tuổi, ngụ khóm 8, phường Phước Hậu) làm nhiệm vụ bảo vệ tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thì bị một đối tượng áp sát, dùng hung khí đâm một nhát vào vùng nách trái, gây thương tích nghiêm trọng. Sau khi gây án, kẻ này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa vào cấp cứu, song do vết thương quá nặng, ông K. đã tử vong vào khoảng 22h cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước Hậu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và tổ chức truy tìm nghi phạm.

Cũng theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, sáng 21/12, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh cùng đại diện bệnh viện đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ công tác mai táng.