Chiêu thuật cao tay của những 'kẻ đào mỏ': Thao túng các thuật toán trên app hẹn hò để móc túi giới siêu giàu, hẹn hò cùng lúc nhiều người chỉ để... trả tiền ăn

Vào một buổi tối cuối tuần điển hình, giám đốc PR Amy Green (27 tuổi) và những cô bạn gái sở hữu thân hình quyến rũ của cô ấy sẽ ngồi trong một quán bar ở một trong những khu vực sang trọng nhất của London.

Nhưng sau khi gọi những ly cocktail đắt tiền, điều đầu tiên họ làm là không bắt chuyện với nhau, mà mỗi người sẽ nhìn chăm chú chiếc điện thoại và cài đặt lại vị trí của mình trên vô số ứng dụng hẹn hò mà họ đã cài đặt.

Điều này làm cho họ có thể theo dõi được những người đàn ông độc thân trong bán kính của khu phố sang trọng này ai sẽ là "người phù hợp" nhất với bản thân mình.

"Bằng cách thay đổi các ứng dụng hẹn hò của tôi sang khu vực ưa thích của thị trấn nơi tôi đang ở và giới hạn bán kính trong vòng một km, tôi thường có thể nhìn thấy tất cả những người đàn ông độc thân ở khu vực gần đó.

Cuối tuần trước, tôi đã gặp các cô gái để đi uống nước tại Shoreditch House, một câu lạc bộ dành cho các doanh nhân ở phía Đông London. Thật vui khi đi đến đó tôi có thể gặp được những người đàn ông có sẵn." giám đốc PR Amy Green chia sẻ.

Giám đốc PR Amy Green và bạn bè của cô ấy đã đặt lại 'vị trí địa lý' trên vô số ứng dụng hẹn hò mà tất cả họ đã cài đặt. (Ảnh: Daily Mail)

Tuy nhiên, Amy không chỉ lướt qua vì tò mò. Mục đích thật sự của cô là tiến hành một cuộc tìm kiếm được nhắm mục tiêu cẩn thận để tìm ra một "Mr Right 'phù hợp" - nói cách khác là một người đàn ông có tiền. Và Shoreditch House đã chứng minh đây là một mảnh đất "săn bắt" khá màu mỡ.

Bất chấp luân thường đạo lý để "đào mỏ"

Bridget Jones - một thành viên của hội nhóm này tiết lộ trong năm nay, cô sẽ tìm kiếm được một nửa kia của mình, nhưng thay vì tìm hiểu và làm quen các mối quan hệ xung quanh, cô đã thao túng các thuật toán của ứng dụng hẹn hò để tạo ra cơ hội nhằm gặp được một người ông đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của bản thân bao gồm thông minh, đẹp trai và giàu có.

"Tôi biết có những diễn viên nổi tiếng cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tình yêu và sử dụng các ứng dụng này. Nhiều lần tôi cũng vô tình lướt trúng họ và cảm thấy rằng công việc này thật tuyệt.

Tôi đã dành phần lớn tuổi 20 của mình để trả tiền cho mọi thứ trong các buổi hẹn hò và điều đó thật nhàm chán. Vì vậy, khi bạn tôi bảo hãy tải ứng dụng Hinge và gia nhập hội nhóm của Amy, tôi vô cùng băn khoăn. Nhưng tôi đã thử và cảm thấy ngạc nhiên khi mọi điều cô ấy nói đều đúng". Bridget nói.

Việc làm của Amy Green là hoàn toàn phi pháp và ảnh hưởng đến quyền riêng tư của nhiều người. Tuy nhiên, nếu xét đến nhiều góc độ, Amy có lẽ chỉ đơn thuần về đồng cảm về mặt cảm xúc như nhiều phụ nữ người Anh khác. Đó là họ đều mệt mỏi với quy trình hẹn hò qua mạng, tất cả đều vô vị và tốn kém về mặt cảm xúc. Đồng thời, những phụ nữ này đều không thấy có gì đáng nghi ngờ trong hành vi của họ.

Trên thực tế, bạn có thể tìm thấy rất nhiều bằng chứng ở nhiều phụ nữ độc thân đang công khai khoe khoang về việc làm tương tự trên mạng xã hội.

Điển hình như trên MXH TikTok, chỉ cần tìm kiếm qua hàng loạt các hashtag như #hingeprofiletips và #hingedating, bạn có thể tìm thấy các video thu hút hàng triệu lượt xem của những người có sức ảnh hưởng đang chia sẻ bí quyết để kiếm tiền từ những người đàn ông giàu có. Ngoài ra, nhờ các bức ảnh sẽ đăng của những người đàn ông này mà bộ lọc đặt trên các thanh tìm kiếm và thậm chí cả các thanh công cụ sẽ chủ động đẩy lên trên để nhóm người này nhắm được các mục tiêu nhiều nhất có thể.

Gemma Hall - Một thành viên của hội nhóm đã nghiên cứu về những người đàn ông mà cô hy vọng sẽ thu hút được. Cô độc thân và sống ở nhà với bố mẹ ở Manchester. (Ảnh: Daily Mail)

Amy nói: "Tôi muốn kiếm được một mức lương kha khá, tôi có định hướng nghề nghiệp và có một cuộc sống tuyệt vời. Tại sao tôi không nên nhắm đến những người đàn ông hàng đầu?'

Tôi chỉ muốn tìm thấy lý tưởng của mình: một người đàn ông có chỗ đứng riêng, đang có một sự nghiệp ổn định và tốt nhất là sống ở Kensington, Tây London.

Một người bạn của tôi đã làm điều đó lần đầu tiên vào năm ngoái. Cô ấy đến Edinburgh để làm việc, ở trong một khu vực sang trọng của thành phố, và cô ấy vô cùng ngạc nhiên trước tầm cỡ của những người đàn ông mà cô kết đôi".

Tôi tự nhủ: "Amy, mày độc thân và sống ở London, tại sao không thử một lần?" Vì vậy, tôi đã thay đổi hồ sơ hẹn hò của mình thành Kensington và không thể tin được mình lại phù hợp với những người đàn ông có chất lượng khác nhau", Amy chia sẻ.

Sở dĩ, Amy sống ở vùng ngoại ô của Tây London và những người đàn ông cô từng hẹn hò trước đây thường đưa cô đến quán rượu và mong cô trả tiền.

"Tôi đã dành nhiều năm để tìm bạn đời, cảm giác như một cục nam châm hút nhầm loại người vậy. Một số người có mùi cơ thể, cư xử tồi và sẽ sử dụng tôi như một cỗ máy rút tiền, 'vay' tiền của tôi và không bao giờ trả"

Amy tiết lộ, người đàn ông trong mơ của cô là diễn viên hài Jack Whitehall. Vậy làm thế nào để cô ấy, một cô gái thuộc tầng lớp lao động đến từ Bournemouth, Dorset, tìm kiếm một người bạn đời giàu có?

"Tôi đã điều chỉnh hồ sơ của mình để thu hút những kiểu người này. Tôi đã đăng tải lên những bức ảnh đẳng cấp hơn, trong đó có một bức ảnh của tôi trong một quán bar nổi tiếng trên đảo Mykonos của Hy Lạp.

Đối với các thủ thuật để thu hút những người này, tôi đã nói rằng tôi thích đi bộ đường dài. Ngoài đời, tôi không ngại đi dạo với bạn bè nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân lên một con đường mòn chứ đừng nói đến một ngọn núi, tôi thích những nhà hàng và quán bar đẹp hơn.

Tôi cũng đã nói trên hồ sơ của mình rằng tôi thích tập Pilates. Đó là lớp tập thể dục dành cho các cô gái giàu có trên những máy móc phức tạp, đắt tiền. Đàn ông bị mê hoặc rằng tôi thích kéo dãn cơ thể. Tất cả chỉ là sự lừa bịp nhưng nó thực sự khiến họ nói chuyện với bạn. Những chàng trai Kensington mà tôi từng đi cùng đã yêu thích nó", Amy chia sẻ.

Cô còn tự hào nói rằng bản thân đã chuyển từ hẹn hò với các huấn luyện viên cá nhân và nhân viên bán xe hơi sang luật sư và những người kinh toanh tài chính.

"Tôi từng có 2 mối tình dở dang ở độ tuổi 20 là với những người đàn ông không có định hướng sự nghiệp như tôi. Tôi muốn nhà đẹp, xe hơi sang trọng, nghỉ lễ vài lần trong năm. Tôi cần ở bên một người có cùng sự tham vọng và có tương lai rõ ràng.

Gần đây, tôi đã gặp một anh chàng sống ở Chelsea. Vào một buổi hẹn hò, chúng tôi đến một quán bar chi-chi của Mexico và hóa đơn lên đến ba con số, nhờ vô số ly margarita với giá 15 bảng Anh một ly cocktail.

Anh ấy rất vui khi trả tiền và thậm chí còn nhắn tin cho tôi vào ngày hôm sau để đảm bảo rằng tôi vẫn ổn. Chúng tôi đã hẹn hò vài lần và tôi đang tận dụng thời gian của mình cho một anh chàng thủ môn ở một đội bóng nổi tiếng nữa".

Amy cho biết mỗi cô gái nên có một người dự phòng, để bản thân không cảm thấy hụt hẫng khi chia tay. Đồng thời phải tìm kiếm nhiều người đàn ông khác ở đa dạng các lĩnh vực để không bị nhàm chán trong một mối quan hệ

"Sau tất cả, tôi biết mình đã sẵn sàng để ổn định cuộc sống và có thể bắt đầu với một người đàn ông có thể chăm sóc cho tôi cả đời. Đó có thể là những anh chàng nóng bỏng nhưng giàu có. Tôi đã thực hiện kế hoạch thẩm định của mình trong các lĩnh vực khác, nhưng những người đàn ông đó có vẻ không phải là mẫu người tôi thích thì phải", Cô nói trong vẻ mặt nuối tiếc.

(Ảnh: Daily Mail)

Hiệu quả bất ngờ của các chiến lược "đào mỏ" có hệ thống

Ella (người đã yêu cầu chúng tôi không sử dụng tên thật của cô ấy), 27 tuổi, nói rằng cô ấy là bằng chứng cho thấy chiến lược táo bạo này có hiệu quả.

Trợ lý điều hành, đến từ Birmingham, nói: "Tôi bắt đầu thay đổi cài đặt trên điện thoại của mình khi tôi ở New York vào một ngày cuối tuần cách đây 5 năm. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi chất lượng của những người đàn ông liên lạc với tôi.

Họ đã định nghĩa lại cách hiểu của tôi về sự giàu có. Tôi được đưa đến một câu lạc bộ dành cho hội viên doanh nhân để ăn tối và uống rượu, chỉ riêng hóa đơn cocktail đã phải lên tới hàng trăm bảng Anh.

Khi tôi về nhà, tôi đã đánh giá một chút về cuộc sống. Tôi xuất thân từ một gia đình tràn ngập tình yêu thương nhưng bình dân. Và chính điều này đã làm tôi khao khát được có cuộc sống giàu có đủ đầy mà tôi từng thấy. Tại sao tôi lại không làm chứ?", Ella nói.

Ella tiết lộ bí quyết chuyển đổi thành gái nhà tài phiệt bằng cách mua những bộ trang phục hàng hiệu được giảm giá trực tuyến, nhuộm tóc màu caramel nổi bật thay vì màu vàng hoe lòe loẹt và bắt đầu đăng ảnh check-in của bản thân ở những địa điểm giàu có. Đồng thời thay đổi vị trí trên ứng dụng của điện thoại sang các khu vực của giới siêu giàu như London, Knightsbridge và Notting Hill.

"Không lâu sau, tôi đã hẹn hò với bộ ba chàng trai luân phiên nhau. Một người là nhân viên ngân hàng làm việc điên cuồng trong thành phố. Một người khác là luật sư truyền thông và người thứ ba làm việc trong lĩnh vực PR.

Hơn một năm, tôi đã đi trượt tuyết ở Canada, đi nghỉ trên du thuyền ở Ibiza và dành những ngày cuối tuần ở Norfolk tại ngôi nhà thứ hai của bạn trai luật sư của tôi - tất cả đều miễn phí. Tôi hiện đang có mối quan hệ cam kết kéo dài 3 năm với luật sư và rất xúc động khi anh ấy cầu hôn vào tháng trước.

Anh ấy biết về xuất thân khiêm tốn của tôi và luôn lịch sự khi đến thăm gia đình tôi... Về phần gia đình anh ấy, họ nghĩ tôi đang đào mỏ, nhưng con trai họ yêu tôi và tôi cũng thực sự yêu anh ấy. Tôi đang hy vọng cho một đám cưới quan trọng vào mùa hè này", Elle chia sẻ.

(Ảnh: Daily Mail)

Khi được hỏi liệu anh chàng ấy có biết gì về những mưu trò thông minh của cô ấy bày ra để gài bẫy không? Elle tự hào nói rằng: "Không - và anh ấy sẽ không bao giờ làm thế. Những gì anh ấy không biết không thể làm tổn thương anh ấy.

Nhưng thực sự tất cả là nhờ vào những điều kỳ diệu của công nghệ và quyết tâm của tôi trong việc theo dõi và nhắm mục tiêu một người chồng giàu có. Nếu điều đó khiến tôi trở thành một kẻ đào mỏ, thì tôi không phiền đâu. Tôi không thể hiểu tại sao nhiều phụ nữ không làm điều đó".

Giống như Ella, Chủ doanh nghiệp Borina Vokou, 36 tuổi, sống ở London, cũng đồng tình với quan điểm này. Cô đã kết hôn ở độ tuổi cuối 20 trong 5 năm. Sau khi ly hôn, bạn bè đã chỉ cho cô cách kết đôi 'chính xác' trên các ứng dụng hẹn hò.

"Tôi đã đổi địa điểm sang Chelsea vì lý do an ninh. Tôi có một cái tên khác thường và không muốn mọi người theo dõi tôi quá dễ dàng. Vì vậy, về cơ bản là do nhầm lẫn mà tôi tình cờ gặp những người đàn ông có năng lực cao đang sử dụng các ứng dụng hẹn hò trong khu phố. Tôi đã khá choáng váng", Vokou nói.

Borina lấp đầy hồ sơ của mình bằng những bức ảnh tự chụp mình trên những bãi biển kỳ lạ, mặc bikini và chẳng mấy chốc, cô ấy bắt đầu hẹn hò với một anh chàng Chelsea làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

"Anh ấy đưa tôi đến những nhà hàng rất đắt tiền quanh London, chẳng hạn như ở Shard. Chúng tôi cũng có kỳ nghỉ cuối tuần tại một khách sạn nhỏ ở Cornwall, chỉ vài tuần sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Tôi không có nhiều tiền nhưng anh ấy sống trong một căn hộ ven sông và rất muốn tiến xa hơn, nhưng đối với tôi, điều đó tan thành mây khói sau vài tháng vì tôi không còn sự hấp dẫn về thể xác".

(Ảnh: Daily Mail)

Không để bản thân phải thua thiệt, Borina đã tiến thêm một bước bằng cách sử dụng Tinder để trang trải chi phí cho kỳ nghỉ của bản thân.

"Tôi đã đi du lịch vào mùa hè năm ngoái ở miền Nam nước Pháp. Tôi đã thay đổi địa điểm của mình đến St Tropez, và choáng váng trước những người đàn ông xuất hiện.

Ngoài vé máy bay, tôi không trả bất cứ thứ gì khi tôi ở đó. Nó giúp tôi nói tiếng Pháp. Tôi được một vài người đàn ông luân phiên đưa đi ăn tối mỗi tối."

Vokou tiết lộ thêm sẽ đến Ibiza vào mùa hè này và tôi sẽ làm điều tương tự một lần nữa.

Với hội nhóm ngày càng phát triển của mình, Amy cho biết bản thân không hề cảm thấy lo sợ mà sẽ tìm cách để nhiều người gia nhập và tìm thấy hạnh phúc thật sự của riêng mình.

"Một số bạn bè hơi lo lắng về cách tiếp cận hẹn hò của tôi. Nhưng tôi muốn một người giàu có mãi mãi về sau. Đối với tôi, đó là về suy nghĩ của họ. Tôi muốn tìm một người đàn ông hào phóng nhưng đầy tham vọng. Tôi sẽ không gặp một người như thế ở quê hương của tôi. Vậy tại sao tôi không nhắm mục tiêu vào những khu vực lân cận nơi tôi sẽ tìm thấy anh ta?", Amy nói.