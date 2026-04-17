HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chiêu sử dụng hình ảnh chuyển tiền để lừa đảo ở trung tâm TPHCM

Anh Vũ |

Nam thanh niên đến cửa hàng điện thoại để hỏi mua đồng hồ, sau đó dùng hình ảnh chuyển khoản giả để lấy hàng.

Ngày 17-4, Công an phường Bến Thành, TPHCM cho biết đã bắt giữ N.C.T. (24 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiêu lừa đảo chuyển tiền giả ở TPHCM gây hoang mang cho người tiêu dùng - Ảnh 1.

N.C.T cùng tang vật.

Theo điều tra, ngày 10-4, T. đến một cửa hàng điện thoại di động ở phường Bến Thành để hỏi mua đồng hồ thông minh. Khi thanh toán, T. đã sử dụng hình ảnh chuyển khoản giả thông qua các ứng dụng trên mạng, mục đích đánh lừa nhân viên bán hàng rằng đã thanh toán thành công.

Một lúc sau, thấy tiền không về tài khoản, biết bị lừa đảo nên nhân viên cửa hàng điện thoại đến cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Bến Thành nhanh chóng mời T. về trụ sở làm việc.

Tại đây, T. thừa nhận đã dùng thủ đoạn để lừa nhân viên bán hàng.

Hiện lực lượng chức năng đã thu hồi tang vật, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Bến Thành khuyến cáo các cơ sở kinh doanh và người dân chỉ giao hàng khi đã xác nhận tiền vào tài khoản thực tế, không chỉ dựa vào hình ảnh chuyển khoản. Ngoài ra, cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện bất thường khi thanh toán.

Chiêu sử dụng hình ảnh chuyển tiền thật để lừa đảo ở trung tâm TPHCM - Ảnh 1.

Sử dụng màn hình chuyển tiền ảo để lừa đảo.

Chiêu sử dụng hình ảnh chuyển tiền thật để lừa đảo ở trung tâm TPHCM - Ảnh 2.

N.C.T. chứng minh mình đã chuyển tiền dù là hình ảnh giả.

Tags

lừa đảo chuyển tiền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
01:03
00:58
00:47
01:13
01:11
01:26
01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại