Ngày 17/4, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) và 4 bị cáo khác, cùng về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999.

Thẩm phán TAND TPHCM Ngô Ngọc Thắng - Chủ tọa phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến hết ngày 20/4.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, từ năm 2007 đến năm 2010, Dương Thanh Cường đi vay vốn ngân hàng, trong khi tài sản bảo đảm là dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

'Siêu lừa' Dương Thanh Cường tại phiên tòa ngày 17/4.

Dương Thanh Cường sử dụng pháp nhân Công ty Bình Phát và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ THY (trong cùng hệ sinh thái), ký kết hàng loạt hợp đồng tín dụng và xử lý nợ.

Khi được giải ngân 385 tỷ đồng, Công ty THY đã chuyển toàn bộ tiền vay cho Công ty Bình Phát để thanh toán nợ của Dương Thanh Cường tại chi nhánh ngân hàng để đảo nợ. Ngân hàng giải chấp 10 thửa đất cho Công ty Bình Phát để chuyển thành tài sản thế chấp khoản vay của Công ty THY. Tuy nhiên Công ty THY không có khả năng trả nợ nên khoản vay này đã được chuyển nợ quá hạn từ năm 2011.

Cáo trạng xác định, Dương Thanh Cường đã sử dụng Công ty Bình Phát, thông đồng với Công ty THY ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn và xử lý nợ, gây hậu quả thiệt hại số tiền 1.053 tỷ đồng.

Theo lý lịch tư pháp công bố tại phiên tòa, hiện ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường đang chấp hành hình phạt tù chung thân theo bản án phúc thẩm số 781/2020/HS-PT ngày 14/12/2020 của TAND cấp cao tại TPHCM.