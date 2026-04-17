Gây thiệt hại 1.053 tỷ đồng, ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường tiếp tục hầu tòa

ân Châu |

TPO - Dương Thanh Cường đang thụ án tù chung thân, nay tiếp tục bị xét xử trong vụ án mà ‘siêu lừa’ này gây thiệt hại 1.053 tỷ đồng.

Ngày 17/4, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) và 4 bị cáo khác, cùng về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999.

Dương Thanh Cường và vụ án gây thiệt hại 1 . 053 Tỷ đồng: Tiếp tục hầu tòa năm 2026 - Ảnh 1.

Thẩm phán TAND TPHCM Ngô Ngọc Thắng - Chủ tọa phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến hết ngày 20/4.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, từ năm 2007 đến năm 2010, Dương Thanh Cường đi vay vốn ngân hàng, trong khi tài sản bảo đảm là dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Dương Thanh Cường và vụ án gây thiệt hại 1 . 053 Tỷ đồng: Tiếp tục hầu tòa năm 2026 - Ảnh 2.

'Siêu lừa' Dương Thanh Cường tại phiên tòa ngày 17/4.

Dương Thanh Cường sử dụng pháp nhân Công ty Bình Phát và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ THY (trong cùng hệ sinh thái), ký kết hàng loạt hợp đồng tín dụng và xử lý nợ.

Khi được giải ngân 385 tỷ đồng, Công ty THY đã chuyển toàn bộ tiền vay cho Công ty Bình Phát để thanh toán nợ của Dương Thanh Cường tại chi nhánh ngân hàng để đảo nợ. Ngân hàng giải chấp 10 thửa đất cho Công ty Bình Phát để chuyển thành tài sản thế chấp khoản vay của Công ty THY. Tuy nhiên Công ty THY không có khả năng trả nợ nên khoản vay này đã được chuyển nợ quá hạn từ năm 2011.

Cáo trạng xác định, Dương Thanh Cường đã sử dụng Công ty Bình Phát, thông đồng với Công ty THY ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn và xử lý nợ, gây hậu quả thiệt hại số tiền 1.053 tỷ đồng.

Theo lý lịch tư pháp công bố tại phiên tòa, hiện ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường đang chấp hành hình phạt tù chung thân theo bản án phúc thẩm số 781/2020/HS-PT ngày 14/12/2020 của TAND cấp cao tại TPHCM.

Kẻ nổ súng trong vụ vay nợ với giang hồ cộm cán Hạnh "Sự" lĩnh án
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

