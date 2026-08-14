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Chiều nay, hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán

Viên Minh
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Chiều nay (14/8), các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang làm bài thi môn Toán kỳ thi lại tốt nghiệp THPT 2026.

Chiều nay (14/8), hơn 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán tốt nghiệp THPT 2026.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 13h cùng ngày, an ninh tiếp tục được thắt chặt trước cổng trường để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, minh bạch. Tất cả những người làm nhiệm vụ vào điểm thi đều phải xuất trình giấy tờ để lực lượng an ninh kiểm tra.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng hỗ trợ thí sinh rời phòng thi sau khi kết thúc bài thi môn ngữ văn sáng 14/8. (Ảnh: Viên Minh)

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng có mặt từ sớm để điều tiết phương tiện, phân luồng giao thông tại những khu vực đông phương tiện qua lại, hạn chế tình trạng ùn tắc trước và sau mỗi buổi thi.

Giám thị sẽ phát đề lúc 14h20 và 14h30 bắt đầu tính giờ làm bài. Thời gian làm bài 90 phút.

Ngày mai, 15/8, buổi sáng thí sinh làm bài thi 2 môn tự chọn, thời gian 50 phút/môn; buổi chiều dự phòng.

- Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt từ sớm để điều tiết phương tiện, phân luồng giao thông tại những khu vực đông phương tiện qua lại, hạn chế tình trạng ùn tắc trước và sau mỗi buổi thi. (Ảnh: Viên Minh)

Các môn tự chọn gồm: vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ định hướng công nghiệp (gọi tắt là công nghệ công nghiệp), công nghệ định hướng nông nghiệp (gọi tắt là công nghệ nông nghiệp), ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn).

Ở lần thi lại này, điểm thi có 70 người trực tiếp làm nhiệm vụ, gồm lãnh đạo ban coi thi, thư ký, giám thị, cán bộ giám sát, công an, y tế và bảo vệ.

Điểm trưởng điểm thi là ông Nguyễn Phú Cường - Hiệu trưởng Trường THPT Tháng 10.

Sáng nay thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Văn. Chiều 13/8, các thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi. Buổi làm thủ tục tại điểm thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc và đúng Quy chế.

Tags

Chuyên Tuyên Quang

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Nguyễn Phú Cường

thí sinh

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