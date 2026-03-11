Chiêu lạ ở eo Hormuz: Khoảng 30 tàu "ngụy trang" thành tàu Trung Quốc để thoát hiểm

"Ngụy trang" thành tàu Trung Quốc

Iran đã phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào tuyến đường này bắt đầu vào ngày 28/2, và ít nhất 10 tàu thuyền đã bị tấn công kể từ đó.

Nhưng bằng cách tuyên bố có "toàn bộ thủy thủ đoàn người Trung Quốc" trên tàu, hoặc thay đổi điểm đến thành "chủ sở hữu Trung Quốc", các tàu này đang tự liên kết mình với đối tác kinh tế quan trọng nhất của Iran, Bắc Kinh.

Theo Ana Subasic, nhà phân tích rủi ro thương mại tại Kpler, công ty sở hữu Marine Traffic, "Đây dường như là những tín hiệu phòng ngừa được các tàu sử dụng nhằm giảm thiểu nguy cơ bị nhắm mục tiêu."

"Điều đó không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc thuộc sở hữu trực tiếp của Trung Quốc," bà nói.

Hôm 9/3, tàu chở hàng Guan Yuan Fu Xing mang cờ Panama là tàu mới nhất vượt qua eo biển Hormuz an toàn, hai ngày sau khi thay đổi điểm đến thành "CHỦ SỞ HỮU TRUNG QUỐC" thông qua thiết bị phát đáp AIS.

1 tàu chở dầu đi qua vịnh. Ảnh: Reuters

Tương tự như tín hiệu máy bay, hệ thống an toàn AIS cho phép tàu thuyền phát sóng thông tin chi tiết, vị trí và điểm đến của mình đến các cảng và các tàu thuyền khác. Các tín hiệu này được thu thập bởi các thiết bị theo dõi, bao gồm cả Marine Traffic.

Trong tuần qua, khoảng 30 tàu khác ở Vịnh Ba Tư hoặc đi qua eo biển Hormuz đã thực hiện các thao tác tương tự - một số táo bạo hơn những tàu khác.

Tàu Iron Maiden, đăng ký tại quần đảo Marshall, và tàu Sino Ocean mang cờ Liberia, đã treo các biểu tượng liên quan đến Trung Quốc khi đi qua eo biển, rồi gỡ bỏ chúng khi đã ra khỏi eo biển.

Những thiết bị khác cũng phát đi những thông điệp tương tự, đôi khi chỉ trong vài phút, trong khi vẫn đứng yên tại chỗ.

Ít nhất hai tàu đã phát tín hiệu cho thấy chủ sở hữu và thành viên thủy thủ đoàn là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran đe dọa

Theo phân tích dữ liệu giao thông hàng hải của AFP, kể từ 2/3, hơn 20 tàu thương mại đã được phát hiện đi qua eo biển này.

Một số tàu khác đã đi qua eo biển Hormuz với thiết bị định vị tắt để che giấu vị trí, đôi khi chỉ xuất hiện trở lại trên hệ thống theo dõi hàng hải khi đã an toàn ra khỏi khu vực.

Trong số các tàu đã phát ít nhất một tín hiệu khi cố gắng vượt qua eo biển, AFP đã thống kê được 9 tàu chở dầu và 2 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Trước xung đột, trung bình mỗi ngày có 138 tàu đi qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển một phần tư lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển và một phần năm lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Việc phong tỏa hiệu quả đã khiến giá dầu tăng vọt vượt mốc 100 đô la một thùng lần đầu tiên kể từ khi Nga tấn công Ukraine năm 2022 - hoàn thành mục tiêu mà các chuyên gia cho rằng Tehran đã đặt ra.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad al-Kabi, gần đây dự đoán rằng nếu các tàu chở dầu và các tàu thương mại khác không thể đi qua eo biển một cách bình thường, giá dầu thô có thể tăng vọt lên 150 USD/thùng trong vòng hai đến ba tuần, và giá khí đốt tự nhiên cũng sẽ tăng lên 40 USD/triệu MMBtu.

Bằng cách "tăng phí bảo hiểm và giá năng lượng toàn cầu", Iran có thể "gây áp lực lên Mỹ" cũng như các đồng minh vùng Vịnh giàu dầu mỏ của nước này, Ali Vaez, giám đốc dự án Iran tại International Crisis Group, nói với AFP.

Ngày 9/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng Pháp sẽ tiếp tục hợp tác với các nước đối tác để bảo đảm an toàn cho công dân châu Âu và tự do hàng hải trên các tuyến đường thủy quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng các hành động liên quan sẽ vẫn mang tính chất phòng thủ.

Ông tuyên bố rằng Pháp sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở Địa Trung Hải và Biển Đỏ, bao gồm việc triển khai nhiều tàu chiến như tàu sân bay, và cuối cùng có thể mở rộng đến eo biển Hormuz, để bảo vệ an ninh hàng hải khu vực và lợi ích của châu Âu.

Iran cho biết tuyến đường thủy này chưa chính thức bị đóng cửa, nhưng người đứng đầu an ninh nước này, Ali Larijani, hôm 9/3 đã một lần nữa cảnh báo rằng tuyến đường thủy này sẽ không an toàn chừng nào xung đột còn tiếp diễn.