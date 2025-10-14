Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an TP HCM mới đây đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hàng không bán, chỉ để tặng kèm

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000…

Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Điều đáng nói là “viên rau củ Collagen” không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu.

Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 - 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Kết quả giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.



Làm video ăn uống để phóng đại công dụng của sản phẩm

Theo ghi nhận, bên cạnh việc bán hàng qua livestream, Ngân 98 còn quảng cáo sản phẩm giảm cân và "viên rau củ Collagen" một cách khéo léo trên mạng xã hội thông qua các video ăn uống.

Cụ thể, cô thường xuyên đăng tải những clip ăn gà, hải sản và nhiều món ăn nhiều dầu mỡ, thu hút hàng triệu view nhờ cách ăn ngon miệng cùng âm thanh đặc trưng “um um um um...” – được xem là “dấu hiệu nhận diện” trong các video của Ngân 98.

Điều đáng chú ý, trong các video này, nhiều người xem thắc mắc vì sao Ngân 98 thường ăn nhiều, thậm chí ăn đêm sau biểu diễn nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, vòng eo con kiến?

Khi đó, Ngân 98 giới thiệu chính các sản phẩm giảm cân do mình kinh doanh là bí quyết giữ dáng.

Khi có người nghi ngờ về chất lượng, cô khẳng định sản phẩm an toàn, hiệu quả và đã bán trên thị trường này gần 10 năm, đồng thời thách thức người xem nếu không tin có thể mua chỗ khác.

Nhờ vậy, Ngân 98 đã bán được khá nhiều sản phẩm. Thực tế, theo thông tin từ cơ quan chức năng, dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỉ đồng.



