Chiều 30/10: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh, lại lên sát 148 triệu đồng/lượng

Ghi nhận cuối giờ chiều, giá vàng miếng SJC tại nhiều nhà vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, giá chiều bán đã lên sát mốc 148 triệu đồng/lượng. Cụ thể, SJC, PNJ hiện niêm yết giá vàng SJC ở mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng mua vào bán ra. Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng miếng thêm 900 nghìn đồng chiều mua, 1,2 triệu đồng chiều bán, giao dịch tại mức 146,5 - 147,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý, Mi Hồng cùng bán ra tại mức 147,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại SJC, PNJ, Phú Quý cũng bật tăng từ 1 - 1,2 triệu đồng/lượng, lần lượt tai mức 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng, 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng; 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 9h00, giá vàng miếng SJC tại nhiều nhà vàng giảm từ 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra. Hiện SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết tại mức 144,6 - 146,6 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giảm xuống mức 145,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng tại Mi Hồng, Phú Quý lần lượt là 145,1 - 146,6 triệu đồng/lượng, 144 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn đã giảm từ 700 nghìn đồng - 1,5 triệu đồng so với ghi nhận đầu giờ sáng. Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng nhẫn xuống mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (giảm 700 nghìn đồng/lượng); SJC hiện niêm yết tại 142,6 - 145,1 triệu đồng/lượng (giảm 1,2 triệu đồng/lượng); PNJ giảm 1,5 triệu đồng/lượng xuống mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận đầu giờ sáng, các nhà vàng đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 3 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm ngày 29/10. Công ty SJC, DOJI, PNJ hiện niêm yết giá vàng SJC ở mức 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng giao dịch tại mức 147,1 - 148,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn đã tăng từ 2 - 3,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua. Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh chiều mua đến 3,6 triệu đồng, chiều bán 2 triệu đồng, hiện giao dịch ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại SJC, DOJI, PNJ lần lượt là 143,8 - 146,3 triệu đồng/lượng; 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng; 145 - 148 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng đang từ 1 - 2,5 triệu đồng trong khi vàng nhẫn chênh 2,5 - 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh ngưỡng 3.936 USD/ounce (tương đương khoảng 125 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 23,1 triệu đồng/lượng)



Theo Reuters, giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 29/10, nhưng không giữ được đà bứt phá khi thị trường tiêu hóa các phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell về định hướng chính sách tiền tệ sắp tới, dù Fed vừa cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm đúng như kỳ vọng. Trước đó, Fed đã hạ lãi suất tham chiếu qua đêm xuống phạm vi 3,75% – 4,00%, đánh dấu lần cắt giảm thứ hai trong năm 2025.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau quyết định này, ông Jerome Powell cho biết Fed sẽ thận trọng hơn trong việc đưa ra bước đi tiếp theo: "Trong cuộc thảo luận lần này, các thành viên Ủy ban có quan điểm khác nhau rõ rệt về hướng đi vào tháng 12. Một đợt giảm lãi suất nữa hoàn toàn không phải là điều chắc chắn — chính sách không đi theo lộ trình cố định," ông Powell nói.

Nhận xét về phản ứng của thị trường, ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng: "Vàng phản ứng hợp lý khi Powell tìm cách hạ nhiệt kỳ vọng về một đợt cắt giảm tiếp theo. Hợp đồng tương lai lãi suất Fed đã bắt đầu điều chỉnh lại dự báo, điều này có lợi cho đồng USD và gây áp lực lên giá vàng."

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư thông báo đạt được thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ lạc quan về một thỏa thuận tương tự với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trước cuộc gặp dự kiến diễn ra vào thứ Năm.







