Chiều 20/1: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục tăng mạnh

Chiều nay, giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước tiếp tục tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 164,1 – 166,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải chiều nay. (Ảnh chụp màn hình)

Tại PNJ và DOJI, giá vàng nhẫn được điều chỉnh lên 161 – 164 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Công ty SJC cũng nâng giá vàng nhẫn lên 161 – 163,5 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại hầu hết các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, Công ty SJC đều được nâng lên mức 164,1 – 166,1 triệu đồng/lượng, tương đương với mức tăng khoảng 1,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục đi lên, vượt mốc 4.700 USD/ounce, hiện giao dịch quanh 4.715 USD/ounce, tăng 44 USD/ounce so với phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng trong nước trưa nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại một số thương hiệu. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Trong khi đó, giá vàng Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Minh Châu dao động quanh 161,8 – 164,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng. Công ty SJC điều chỉnh giá vàng nhẫn lên 160 – 162,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng.

PNJ và DOJI tiếp tục niêm yết phổ biến trong khoảng 160 – 163 triệu đồng/lượng, không có sự điều chỉnh. Giá vàng miếng trên thị trường nhìn chung vẫn neo quanh 163 – 165 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm khảo sát trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đạt khoảng 4.680 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với mức đóng cửa phiên liền trước.

Sáng 20/1, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giảm nhẹ sau khi liên tục lập đỉnh trong các phiên trước đó. Cụ thể, giá vàng giao ngay được niêm yết quanh 4.661 USD/ounce, giảm khoảng 9 USD/ounce so với mức đóng cửa phiên giao dịch liền trước.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng thế giới đã có thời điểm tiến sát mốc 4.700 USD/ounce, liên tục thiết lập các đỉnh lịch sử mới trong bối cảnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng mạnh.

Trong nước, giá vàng ở thời điểm khảo sát chưa ghi nhận sự thay đổi so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua. Hiện, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, SJC và DOJI vẫn được niêm yết quanh 163–165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Về giá vàng nhẫn, Bảo Tín Mạnh Hải đang giữ giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo ở mức 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ và DOJI, giá vàng nhẫn cùng được niêm yết ở mức 160 – 163 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty SJC duy trì mức giá 159,7 – 162,2 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn. Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, vàng tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Theo Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2026 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố, các nhà lãnh đạo và chuyên gia kinh tế xác định đối đầu địa kinh tế là rủi ro lớn nhất trong năm nay, tiếp theo là xung đột giữa các quốc gia, thời tiết cực đoan, phân cực xã hội, cùng với thông tin sai lệch và tin giả.

WEF sẽ chính thức khai mạc hội nghị thường niên vào tuần này tại Davos (Thụy Sĩ), với sự tham dự của giới tinh hoa chính trị và kinh doanh toàn cầu. Báo cáo của WEF cho thấy mức độ lo ngại ngày càng gia tăng về triển vọng kinh tế – chính trị thế giới trong cả ngắn và dài hạn.

Theo khảo sát của WEF, khoảng 50% số người tham gia dự báo thế giới sẽ rơi vào trạng thái biến động hoặc đầy sóng gió trong hai năm tới, tăng mạnh so với năm trước. Trong tầm nhìn 10 năm, tỷ lệ dự báo thế giới tiếp tục bất ổn lên tới gần 90%.

Những bất ổn nêu trên được xem là yếu tố then chốt khiến nhiều chuyên gia hàng hóa dự báo giá vàng có thể chạm, thậm chí vượt mốc 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm nay. Thực tế, vàng đã có khởi đầu năm rất mạnh, với giá giao ngay có thời điểm tăng hơn 1,6% trong ngày, lên 4.671 USD/ounce.

Trao đổi với Kitco News, ông Aakah Doshi, Trưởng bộ phận chiến lược vàng tại State Street Investment Management, cho rằng rủi ro địa chính trị hiện nay không còn mang tính ngắn hạn, mà đã trở thành yếu tố cấu trúc, tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong dài hạn. Theo ông, dù giá vàng đang ở vùng cao, kim loại quý này vẫn chưa bị định giá quá mức nếu đặt trong tương quan với các tài sản rủi ro khác.

Ở góc nhìn kỹ thuật, bà Linh Tran, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại XS.com, nhận định dù vàng có thể đang ở trạng thái quá mua, nhưng đà tăng hiện tại không còn phụ thuộc vào dòng tiền đầu cơ ngắn hạn.

Theo bà, vàng đang bước vào giai đoạn tái định giá mang tính chiến lược trong danh mục đầu tư toàn cầu, khi niềm tin vào tiền pháp định bị thử thách và rủi ro chính sách ngày càng khó lường. Trong bối cảnh đó, mọi nhịp điều chỉnh, nếu xảy ra, nhiều khả năng chỉ mang tính kỹ thuật, thay vì báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng dài hạn.