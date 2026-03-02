‘Chiến tướng’ sinh năm 1992 đầy quyền lực của ông Phạm Nhật Vượng: Từ startup xưởng may gia công đến Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GSM toàn cầu

Ngày 28/02/2026, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) công bố chính thức hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF).

Tổng vốn điều lệ của GSM sau khi nhận sáp nhập GF là 43.400 tỷ đồng, anh Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992) giữ vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GSM toàn cầu. Anh Thanh là một trong những lãnh đạo trẻ nhất tại Vingroup.

Anh Nguyễn Văn Thanh, lớn lên tại một xóm ngụ cư ven KCN Sóng Thần (Bình Dương cũ - nay là TP.HCM). Anh bắt đầu đi làm từ năm 14 tuổi, trải qua nhiều công việc khác nhau từ phát tờ rơi, đánh máy đến lao động tay chân.

Năm 18 tuổi, chàng trai trẻ cùng đối tác khởi nghiệp với một xưởng may gia công. Thời điểm đó vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên Thanh dồn sức vừa học vừa làm, sáng điều hành nhân sự, tối học thêm bổ túc kỹ năng thực tiễn để quản lý nhân sự và việc kinh doanh.

Vào năm 2022, CEO Xanh SM cho biết: “Tôi không có điều kiện như các bạn cùng trang lứa và đã có khoảng thời gian tôi rất tự ti vì thua kém bạn bè. Nhưng sau đó tôi nghiệm ra mình không lựa chọn được hoàn cảnh. Nếu tôi cứ mặc cảm và than vãn về hoàn cảnh của mình thì sẽ chẳng có gì thay đổi. Chỉ có nỗ lực mới có thể giúp bản thân trở thành con người mà mình mong muốn”.

Sau lần khởi nghiệp đó, doanh nhân trẻ đã tích lũy được một số vốn và startup thêm 2 lần nữa với lĩnh vực logistics. Từ năm 2015 - 2019, anh làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia như Cargill, Lazada Express và ITL Group, tích lũy kinh nghiệm quản lý vận hành và phát triển kinh doanh.

Dù chọn dừng việc học đại học nhưng doanh nhân trẻ lại không ngừng trau dồi bản thân thông qua các bài học thực tiễn và các chứng chỉ như: MCSE của Microsoft, Chương trình phát triển mạng lưới doanh nhân trẻ (Thailand Campus) của trường Thammasat University, Tinh thần kinh doanh trong nền kinh tế mới nổi của HarvardX (sáng kiến học tập trực tuyến của Đại học Harvard thông qua edX) và Pre MBA của trường Kinh doanh Harvard.

Năm 2019, Nguyễn Văn Thanh gia nhập VinGroup, từng giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc VinBus và là một trong những lãnh đạo trẻ nhất tại VinGroup. Quá trình làm việc tại VinBus, anh đã góp phần triển khai các tuyến buýt điện tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc, đặt nền móng cho một mô hình vận tải công cộng xanh và hiện đại.

Năm 2022, Nguyễn Văn Thanh là 1 trong 6 đại diện Việt Nam lọt vào danh sách Forbes Under 30 Asia năm 2022, lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và năng lượng.

Tháng 3/2023, tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và lựa chọn ông Thanh làm CEO toàn cầu. Chỉ trong 38 ngày, Xanh SM ra mắt dịch vụ taxi điện tại Hà Nội và TP.HCM, đánh dấu tốc độ triển khai kỷ lục trong ngành vận tải Việt Nam.

Trong gần 3 năm qua, Xanh SM trở thành “kỳ lân công nghệ” mới và vươn lên nắm giữ hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường độc lập Mordor Intelligence.

Ngoài Việt Nam, GSM hiện đang hoạt động tại 3 thị trường quốc tế là Indonesia, Philippines và Lào, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng tới các thị trường khác trong năm nay.