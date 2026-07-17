Chiến dịch mùa Hè của Nga tại Quân khu phía Bắc đang diễn ra quyết liệt sau khi chọc thủng được khu vực phòng thủ chính của Ukraine ở Donbass.

Các binh sĩ Nga trong khu vực chiến dịch đặc biệt.

Vành đai pháo đài

Theo RIA, giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng - DPR). Mục tiêu chính của quân đội Nga là vành đai "thành phố pháo đài" ở phía Bắc nước cộng hòa: Druzhkovka, Kramatorsk và Slavyansk.

Thành trì phía Nam của khu vực phòng thủ, Konstantinovka đã được giải phóng. Trận chiến kéo dài hơn một năm, nhưng giờ đây sườn của đối phương đã bị lộ.

Về cơ bản, nhóm "phía Nam" của Nga đã tiến vào một khu đô thị phát triển dày đặc rộng lớn, nơi dễ dàng ẩn nấp khỏi máy bay không người lái.

Druzhkovka cách Konstantinovka 10km. Quân đội Ukraine đã thiết lập các thành trì ở các làng Osykovo, Alekseevo-Druzhkovka và Kondratovka.

Druzhkovka là đô thị với dân số trước chiến tranh: Khoảng 50.000 người. Nơi đây có nhiều nhà máy: Một nhà máy chế tạo máy móc, một nhà máy thiết bị khí đốt, một nhà máy phần cứng, một nhà máy sứ và một số nhà máy khác.

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cố gắng giữ vững khu công nghiệp này, giống như họ đã làm ở nhiều nơi khác.

Druzhkovka cung cấp một tuyến đường trực tiếp đến Kramatorsk từ phía Nam 5km dọc theo quốc lộ N-20. Nhưng đô thị này hiện đang bị tấn công từ các hướng khác. Sau khi kiểm soát Rai-Aleksandrivka và Yurkovka, quân đội Nga đã tạo ra một đầu cầu để tấn công Kramatorsk từ phía Tây Bắc.

"Quân phương nam" chỉ cần chiếm các làng Zapovednoye, Vasilevskaya Pustosh và Belenkoye để cắt đứt con đường đến Slovyansk. Khi đó, quân đồn trú Kramatorsk sẽ bị cắt đứt nguồn tiếp tế.

Các đơn vị tấn công của nhóm "Tây" của Nga đang giao tranh ở Krasny Liman, dần dần đẩy lùi đối phương. Tuyến đường cao tốc T-0514 nối thị trấn này với Slavyansk.

Đồng thời, nhóm này đang tiến về phía Tây Krasny Liman hướng tới Svyatogorsk. Tuyến đường cao tốc M-03 từ Izyum đến Slavyansk chạy qua đó. Việc mất tuyến đường tiếp tế huyết mạch này sẽ làm phức tạp đáng kể tình hình cho các đơn vị Ukraine đang bảo vệ đô thị.

Đi vòng từ phía Tây

Ở phía Tây của DPR, gần biên giới với vùng Dnipropetrovsk, gánh nặng giao tranh dồn lên vai các chiến binh thuộc nhóm "Trung tâm". Đây là khu định cư lớn cuối cùng ở vùng Donetsk cũ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Ukraine đã tập trung lực lượng đáng kể để bảo vệ nơi này.

Trung tâm thị trấn bao gồm các khu dân cư thời Liên Xô được xây dựng xung quanh cơ sở hạ tầng đô thị và các doanh nghiệp công nghiệp. Có lẽ quan trọng nhất là Dobropolyeugol, một trong những nhà sản xuất than lớn nhất ở Ukraine, với năm mỏ.

Việc mất đi một tài sản quý giá như vậy sẽ là một đòn giáng mạnh vào chính quyền Ukraine, vốn đang rõ ràng mất đi ngành công nghiệp than của mình.

Trước đó, các chiến binh thuộc Trung tâm đã kiểm soát Novy Donbass và Kutuzovka, cách Dobropillia 5 km về phía Đông. Từ đây, quân đội Nga đang tiến công trên một mặt trận rộng lớn.

Về phía Nam là Belitskoye (dân số trước xung đột khoảng 8.000 người), việc kiểm soát nơi này sẽ cho phép tuyến tiếp xúc được thẳng dọc theo đường cao tốc T-0515.

Các đơn vị trung tâm của Nga cũng đang tiến về Dobropillia từ phía Tây Nam - từ Grishino và Novooleksandrivka. Nếu đến được biên giới thành phố từ phía Tây, một nhóm lớn Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ bị bao vây.

Điều này sẽ làm phức tạp thêm tình hình cho các đơn vị đồn trú của Ukraine trong các thành phố được phòng thủ kiên cố, vì hệ thống phòng thủ của họ được cấu hình để đẩy lùi các cuộc tấn công từ phía Đông.

Tiến bộ ở miền Bắc

Các nhóm Vostok và Dnipro của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực tại khu vực Zaporizhzhia. Mục tiêu chính ở đây là Orekhov, một cứ điểm quan trọng của đối phương.

Chính từ đây, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động cuộc phản công vào mùa Hè năm 2023, nhưng nhanh chóng thất bại. Kiểm soát thành phố này sẽ ngăn chặn đối phương lặp lại chiến dịch đó và mở đường tiến vào thủ phủ khu vực.

Nhóm "Bắc" đang mở rộng vùng đệm của mình ở các khu vực Kharkiv và Sumy, giáp biên giới với tỉnh Kursk và Belgorod. Mối đe dọa từ phía Bắc buộc đối phương phải duy trì lực lượng đáng kể ở đó, làm suy yếu vị trí của họ ở các khu vực khác trên mặt trận.

Nhìn chung, quân đội Nga đã đạt được đà tiến mạnh mẽ trong sáu tuần đầu tiên của chiến dịch mùa Hè. Bộ chỉ huy đang áp dụng một chiến thuật đã được chứng minh hiệu quả: các cuộc tấn công được thực hiện đồng thời theo nhiều hướng.

Trong khi đó, mối đe dọa từ máy bay không người lái buộc cả hai bên phải hoạt động chủ yếu theo từng nhóm nhỏ, thay vì tiến công nhanh chóng. Tuy nhiên, như kinh nghiệm đã chứng minh, đối phương không thể ngăn chặn được bước tiến chắc chắn này.