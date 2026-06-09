Iran và Israel đã tạm dừng các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau nhưng căng thẳng vẫn ở mức cao.

Iran cảnh báo giao tranh có thể bùng phát trở lại nếu Israel tiếp tục các cuộc tấn công, bao gồm ở Lebanon.

Khi xung đột Trung Đông bước sang ngày 102 hôm 9-6, lệnh ngừng bắn cũng đang đối mặt với áp lực từ những bất đồng ngày càng gia tăng giữa Israel và Mỹ.

Theo trang Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải "cẩn thận" vì các cuộc không kích liên tục có nguy cơ làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn.

Hôm 8-6 ông Donald Trump ám chỉ thủ tướng Israel có thể sẽ "sớm đơn độc" nếu tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào Iran. Theo Axios, tổng thống Mỹ đã hối thúc ông Netanyahu không trả đũa sau khi Iran ra tín hiệu sẽ ngừng tấn công. Điều này làm nổi bật những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Washington và Israel về tương lai của lệnh ngừng bắn.

Các nhà phân tích cho rằng quyết định của Israel trong việc phát động các cuộc không kích mới vào Iran, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế của ông Donald Trump, nhằm phát đi tín hiệu tới Mỹ "Không một thỏa thuận lâu dài nào với Tehran có thể phớt lờ lợi ích của Israel".

Nhà sử học quân sự Danny Orbach nhận định các cuộc không kích này là một thông điệp gửi tới Washington rằng Israel vẫn nắm trong tay khả năng phá vỡ đàm phán nếu họ cho rằng những lo ngại về an ninh của mình đang bị phớt lờ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc "những vi phạm liên tiếp của Israel" cho thấy họ không có "ý chí thực sự để xây dựng lòng tin". Ông cảnh báo lệnh ngừng bắn hiện tại vẫn còn rất mong manh và có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Israel cho hay họ đã nhắm mục tiêu vào tổ hợp hóa dầu Mahshahr ở phía Tây Nam hôm 8-6. Đây là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng nhất của Iran.

Truyền thông Iran đưa tin không có thương vong trong khi các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại và tổn thất kinh tế tiềm tàng.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran "không liên quan gì đến Lebanon", đồng thời cáo buộc Iran đang cố tình đánh đồng hai vấn đề này.

Phát biểu trên kênh Fox News, ông Leiter khẳng định các chiến dịch của Israel chống lại Hezbollah hoàn toàn tách biệt với các cuộc đàm phán Mỹ - Iran và cảnh báo Lebanon sẽ không có tương lai nếu tiếp tục liên kết với Iran.

Trong khi đó, Hezbollah cho biết họ đã tiến hành 16 chiến dịch chống lại lực lượng Israel hôm 8-6, nhắm vào các điểm tập kết quân, xe quân sự và trang thiết bị trên khắp miền Nam Lebanon.

Nhóm này cho biết họ đã sử dụng máy bay không người lái, tên lửa dẫn đường, pháo binh và đạn lượn trong các cuộc tấn công gần Lâu đài Beaufort, Odaisseh và Yohmor al-Shaqif, đồng thời tuyên bố đã phá hủy nhiều xe chở đạn dược và máy ủi quân sự.

Trong ngày 9-6, Sư đoàn 36 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục các chiến dịch quân sự tại khu vực Tyre ở miền Nam Lebanon và các ngôi làng lân cận, cũng như quanh dãy Beaufort và TP Nabatieh.

