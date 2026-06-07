HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chiến sự Trung Đông ngày 7-6: Mỹ - Iran đáp trả nhau, vùng Vịnh vạ lây

Xuân Mai
|

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng này đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Iran đe dọa eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao Iran hôm 7-6 cáo buộc các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ là hành động vi phạm "trắng trợn", đồng thời lên án "hành vi thù địch và khiêu khích" của Washington.

Đáp lại, Iran đã phóng một loạt tên lửa vào các đồng minh của Mỹ là Bahrain và Kuwait hôm 6-6. Hành động này vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ các quốc gia vùng Vịnh và gia tăng sức ép lên lệnh ngừng bắn được thỏa thuận vào ngày 8-4.

Chiến sự Trung Đông ngày 7-6: Mỹ - Iran đáp trả nhau, vùng Vịnh vạ lây - Ảnh 1.

Các quan chức Kuwait kiểm tra khu vực thiệt hại ở sân bay quốc tế hôm 3-6. Ảnh: Kuwait News Agency

Trong nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã đến Tehran hôm 6-6 để hội đàm với các quan chức Iran, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi.

Theo hãng tin ISNA, ông Naqvi mang theo một bức thư đặc biệt từ tư lệnh quân đội và thủ tướng nước này gửi đến Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Một nguồn thạo tin cho hay chính phủ Mỹ sẽ tìm cách chuyển hướng các tài sản của Iran sang cho các quốc gia vùng Vịnh để tái thiết và khắc phục những thiệt hại do Iran gây ra.

Tiết lộ này được đưa ra một ngày sau khi ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, phát biểu trên đài CNN rằng một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 tháng qua phụ thuộc vào việc giải tỏa 24 tỉ USD tài sản của Iran đang bị Mỹ phong tỏa.

Trong khi đó, quân đội Lebanon cho biết hai sĩ quan và một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhắm vào phương tiện quân sự ở miền Nam Lebanon.

Hôm 6-6, quân đội Lebanon cũng thông báo Tư lệnh quân đội Rudolf Haykal đến Pakistan giữa bối cảnh Islamabad đang nỗ lực làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột Iran.

Bộ Ngoại giao Jordan đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, đồng thời lên án cuộc tấn công vào đoàn xe quân sự Lebanon là sự vi phạm chủ quyền, an ninh và ổn định của quốc gia này.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon tuyên bố đã dùng máy bay không người lái Ababil tấn công một "sở chỉ huy" của quân đội Israel tại thị trấn Naqoura thuộc Lebanon.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

00:39
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Màn “so găng” giữa đội Đà Nẵng và Trung Quốc tại lễ hội đáng đến bậc nhất hành tinh

Màn “so găng” giữa đội Đà Nẵng và Trung Quốc tại lễ hội đáng đến bậc nhất hành tinh

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại