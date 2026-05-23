Chiến sự Trung Đông ngày 23-5: Iran "nhắc" ông Donald Trump, bác bỏ tấn công UAE

Anh Thư
|

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố không đàm phán hạt nhân lúc này, mà ưu tiên hàng đầu là chấm dứt xung đột.

Theo Anadolu hôm 23-5, một báo cáo mới cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phát động một chiến dịch quân sự khác chống lại Iran.

Theo CBS News, cho đến ngày 22-5 vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, nhưng công tác chuẩn bị cho các hành động tiềm năng vẫn đang tiếp diễn trong chính phủ và quân đội Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ kế hoạch nghỉ cuối tuần nhân Ngày Tưởng niệm chiến sĩ trận vong của Mỹ (thứ hai cuối cùng của tháng 5, tức 25-5) tại câu lạc bộ golf của ông ở New Jersey. Ông dự định trở về Nhà Trắng với lý do có "những tình huống liên quan đến chính phủ".

Theo báo cáo, một số nhân viên quân đội và tình báo Mỹ cũng đã thay đổi hoặc hủy bỏ kế hoạch nghỉ lễ để chuẩn bị cho khả năng tái diễn xung đột.

Trong khi đó, các quan chức quốc phòng được cho là đã xem xét lại danh sách triệu hồi nhân sự tại các căn cứ ở nước ngoài, trong khi việc luân chuyển quân vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp Trung Đông trong bối cảnh lo ngại về khả năng Iran trả đũa.

Chiến sự Trung Đông ngày 23-5: Rộ tin Mỹ muốn tái chiến, Bộ Quốc phòng Iran nhắc ông Donald Trump - Ảnh 1.

Các binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ đu dây từ trực thăng thuộc Phi đội Trực thăng chiến đấu trên biển (HSC) 25 xuống tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli làm nhiệm vụ phong tỏa các cảng của Iran gần eo biển Hormuz hôm 8-5 - Ảnh: CENTCOM

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói với đài CBS News rằng ông Trump vẫn kiên quyết rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và cảnh báo Washington đã chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Về phía ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói trên đài truyền hình nhà nước hôm 23-5 rằng tiến trình ngoại giao hiện tại chỉ tập trung vào việc chấm dứt xung đột, bao gồm cả ở Lebanon, và giải quyết vấn đề phong tỏa hải quân của Mỹ cũng như tình hình ở eo biển Hormuz.

Ông Baghaei cho biết Iran bác bỏ mọi cuộc thảo luận về chi tiết chương trình hạt nhân. "Tehran là thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và có quyền sở hữu năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình" - Mehr dẫn lời nhà ngoại giao.

Ông Baghaei cũng đổ lỗi cho "các yêu cầu vô lý" của đối phương về vấn đề hạt nhân là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán trước đây thất bại.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Reza Talaei-Nik hôm 23-5 cho biết việc Washington không tôn trọng quyền của Iran với tư cách là một quốc gia sẽ dẫn đến “nhiều thất bại hơn” cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Talaei-Nik nói với Tasnim rằng cách duy nhất để chấm dứt xung đột - trên cả chiến trường và mặt trận ngoại giao - là bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của người dân Iran.

“Trong khi chấp nhận đề xuất của Iran, ông Donald Trump cũng nên lưu tâm đến việc ngăn chặn thêm những tổn thất và thiệt hại của việc tiếp tục chiến dịch đối với người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế” - Al Jazeera dẫn lời người phát ngôn.

Trong khi đó, theo Al Jazeera, chuyến thăm Tehran của Tổng tư lệnh Pakistan Asim Munir được xem là dấu hiệu các nỗ lực đàm phán đang đạt tiến triển đáng kể.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã đến Iran trong ba ngày để chuẩn bị cho chuyến thăm, trong khi ông Munir đã có cuộc gặp kéo dài đến khuya với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi.

Song song đó, ông Araghchi cũng điện đàm với các bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Qatar và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhằm cập nhật tiến trình hòa đàm.

Một phái đoàn Qatar hiện cũng có mặt tại Tehran để hỗ trợ đàm phán, trong khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đang thăm Trung Quốc như một phần của nỗ lực ngoại giao đa hướng.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh sự hiện diện của ông Munir không đồng nghĩa một thỏa thuận đã được đạt được, bởi vẫn còn nhiều bất đồng lớn cần giải quyết.

Iran bác bỏ việc tấn công UAE, thêm 35 tàu qua Hormuz

Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) Amir-Saeid Iravani đã gửi một bức thư chính thức tới Tổng thư ký LHQ António Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ Fu Cong, kiên quyết bác bỏ cáo buộc của Mỹ hôm 19-5 rằng Iran chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân Barakah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Ông Iravani mô tả cáo buộc của đại diện Mỹ là vô căn cứ và không có bằng chứng, nói thêm rằng rằng chính Iran cũng từng là nạn nhân của các cuộc tấn công vào "các cơ sở hạt nhân hòa bình".

Trong một tuyên bố được đưa ra cuối ngày 22-5, Hải quân Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) cho biết thêm 35 tàu chở dầu, tàu container và các tàu thương mại khác đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ trước đó, sau khi được cấp phép cần thiết và phối hợp với lực lượng hải quân của Iran.

Thông báo cũng nói rằng Hải quân IRGC đã thiết lập được tuyến đường thủy an toàn cho hoạt động giao thương qua khu vực này, theo Tasnim.

