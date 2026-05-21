Hôm 21-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết nước này đang xem xét những phản hồi mà Mỹ vừa gửi qua nhà trung gian Pakistan, liên quan đến đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt xung đột.

Song song đó, hãng tin ISNA của Iran cũng tuyên bố Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang trên đường đến Tehran. Tướng Munir đã nhiều lần đến Iran trước đó và là một trong những nhân vật chủ chốt trong nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Trước đó vào ngày 20-5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cũng đã đến Tehran, đánh dấu chuyến đi thứ hai của ông tới Iran trong vòng một tuần.

Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir trong chuyến thăm Iran hồi tháng 4 - Ảnh: AP

Theo Al Jazeera, những động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố tất cả các con đường dẫn đến giải pháp ngoại giao với Mỹ “vẫn rộng mở từ phía chúng tôi”, làm dấy lên hy vọng.

Mặc dù vậy, ông Pezeshkian cũng cảnh báo những nỗ lực nhằm buộc Tehran đầu hàng thông qua áp lực hoặc đe dọa chỉ là “ảo tưởng”.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran sẽ “chiến đấu khi cần thiết và đàm phán khi cần thiết”, đồng thời cho biết cách tiếp cận này là nhiệm vụ cốt lõi được giao cho các nhà ngoại giao và quan chức của đất nước.

“Nếu lợi ích của Iran đòi hỏi chúng tôi phải hiện diện trên lĩnh vực ngoại giao, đối thoại và đàm phán, chúng tôi sẽ xuất hiện với sức mạnh, chính sức mạnh mà lực lượng vũ trang sử dụng để bảo vệ đất nước” - hãng tin Mehr dẫn lời ông Araghchi.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tiếp tục cảnh báo Iran sẽ khiến kẻ thù "phải hối hận vì bất kỳ hành động gây hấn nào mới".

Ông Ghalibaf cũng bình luận cuộc đối đầu với Iran đang gây "hỗn loạn trong dư luận và nền kinh tế Mỹ", buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đứng giữa 2 con đường: Một là chấm dứt xung đột và chấp nhận thành kẻ thua cuộc, hai là tái khởi động chiến sự hoặc cố duy trì lệnh phong tỏa hải quân.

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, nước này “đã tận dụng tối đa thời gian ngừng bắn để tái thiết quân sự”.