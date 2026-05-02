Chiến sự Trung Đông ngày 2-5: 14 binh sĩ Iran tử nạn vì bom chùm, IRGC đòi áp đặt "quy tắc mới"

Anh Thư |

Iran cho biết 14 binh sĩ đã tử nạn và 2 người khác bị thương khi rà phá bom chùm chưa nổ tại tỉnh Zanjan, phía Tây Bắc đất nước.

Theo một tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở Zanjan hôm 2-5, 14 binh sĩ IRGC đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi đang vô hiệu hóa bom chùm và các loại vũ khí tương tự trên vùng đất rộng 1.200 ha tại tỉnh này một ngày trước đó.

Theo IRNA, loại vũ khí này đã bị cấm theo các công ước quốc tế, thường để lại các mảnh vỡ chưa nổ, vẫn còn nguy hiểm trong nhiều năm.

IRGC cho biết đây là bom mìn chưa phát nổ từ cuộc xung đột mới đây giữa Iran với Mỹ và Israel. Một số thiết bị có độ nhạy cao và được chôn sâu tới 3 mét dưới lòng đất, khiến việc phát hiện vô cùng khó khăn.

Chiến sự Trung Đông ngày 2-5: 14 binh sĩ Iran thiệt mạng vì bom chùm, IRGC đòi thực hiện "quy tắc mới"

Các tàu chở dầu, chở hàng và tàu dịch vụ xếp hàng dài ở khu vực gần eo biển Hormuz, trong bức ảnh chụp từ Bandar Abbas - Iran hôm 27-4 - Ảnh: AP

Bản tuyên bố của IRGC cũng cho biết các đội chuyên trách đã rà phá hơn 15.000 vật liệu nổ chưa phát nổ kể từ khi các cuộc không kích chấm dứt hôm 7-4, sau khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn.

Trong ngày 2-5, tình hình Iran vẫn yên ắng trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, dù đàm phán giữa Washington và Tehran chưa thoát khỏi bế tắc, eo biển Hormuz vẫn bị ngăn chặn từ cả 2 phía.

Theo Al JazeeraTân Hoa Xã, Hải quân IRGC vừa cho biết họ sẽ thực thi “các quy tắc mới” trên vịnh Ba Tư, khu vực bờ biển nước này.

Thông báo từ Hải quân IRGC nêu rõ việc quản lý vịnh sẽ được thực hiện dựa trên chỉ thị "lịch sử" từ Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, nhằm biến nơi đây thành “nguồn an ninh và thịnh vượng” cho khu vực.

Iran hiện có gần 2.00 km bờ biển dọc theo vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Nước này đã tăng cường kiểm soát tàu bè qua lại khu vực này kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông nổ ra vào ngày 28-3.

Trong khi đó, phía Mỹ cũng vừa đưa ra lời đe dọa trừng phạt các công ty chi trả lộ phí cho Iran để được qua eo biển Hormuz, bất kể là chi trả bằng tiền hay các hình thức trao đổi khác.

Trong ngày 2-5, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bỏ qua quy trình phê duyệt của quốc hội để thông qua các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 8,6 tỉ USD cho các đồng minh Trung Đông gồm Israel, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Trong đó, Qatar mua gói dịch vụ bổ sung hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot trị giá 4,01 tỉ USD cùng với hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác APKWS trị giá 992,4 triệu USD; Kuwait mua một hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỉ USD; Israel mua hệ thống APKWS trị giá 992,4 triệu USD; còn UAE mua APKWS trị giá 147,6 triệu USD.

12 người thiệt mạng do không kích ở Lebanon

Trong một thông cáo hôm 2-5, Bộ Y tế Lebanon cho biết 12 người đã thiệt mạng khi Israel không kích vào nhiều khu vực thuộc miền Nam Lebanon một ngày trước đó, bao gồm một thị trấn nơi quân đội Israel đã ban hành lệnh di dời cưỡng bức bất chấp lệnh ngừng bắn.

Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri đã cáo buộc Israel lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn để tăng cường các cuộc tấn công, theo Al Jazeera.

Phá bỏ ‘điều cấm kỵ’: Bí quyết giúp Cuba xoay chuyển thế cục giữa khủng hoảng năng lượng và cấm vận từ Mỹ
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
